Escuchar
(2 min)
Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia. (Foto: GEC)

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia. (Foto: GEC)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia. (Foto: GEC)
Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque obtuvo una sentencia condenatoria contra dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por actos de corrupción cometidos durante la pandemia del Covid-19, en el marco de compras realizadas durante el estado de emergencia sanitaria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026
Sucesos

SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia
Lima

Fiscalía de Lambayeque logra condena contra policías por corrupción en compras durante la pandemia

Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos
Sucesos

Aeropuerto Jorge Chávez: falla en el sistema de radar obliga a retrasar vuelos

Villa María del Triunfo: colapso de fierros en obra deja a obrero atrapado
Lima

Villa María del Triunfo: colapso de fierros en obra deja a obrero atrapado