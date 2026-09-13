El celular del general

La escena ya es un meme. Pero es también una representación tragicómica de la situación de la Policía Nacional y el desborde de la criminalidad organizada. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, abandonó intempestivamente un set de televisión para evitar las preguntas incómodas de la periodista Alvina Ruiz. El pretexto no podía ser más burdo: una llamada supuestamente urgente a su celular.

La población necesitaba respuestas transparentes sobre el asesinato de cuatro personas ocurrido hace unos días en Trujillo. En esas situaciones, los periodistas se convierten en intermediarios entre el público y las autoridades. Plantean las inquietudes que tienen las personas que no tienen acceso a las autoridades. El problema es que cuando los policías no explican qué está pasando, otros terminan haciéndolo por ellos. Así, dejan que el vacío de información sea cubierto por las redes sociales, con rumores y teorías que muchos darán por ciertos.

“Tengo una llamada” es el nuevo “desconozco mayormente”. La fórmula que se repetía de forma mecánica, con la esperanza de cansar al periodista para que ya no siga preguntando, ha dado paso a una nueva modalidad de evasión en vivo. Los ciudadanos que sufren la extorsión, el sicariato y los asaltos no se merecen funcionarios que escapen con el celular en la oreja. Exigen tener autoridades que den la cara y sepan explicar lo que ocurre.

Una de las tareas pendientes para el próximo director general de la PNP, Fredy López Mendoza, será mejorar las vocerías policiales. Mientras las organizaciones criminales emplean métodos cada vez más sofisticados, la institución encargada de combatirlas da muestras de improvisación en su relación con la opinión pública. Comunicar de forma clara, transparente y honesta no es solo una estrategia mediática; también puede ser un recurso operativo.

Un general que abandona un set no transmite precisamente la imagen de alguien que es proactivo o que está presto a atender una emergencia. El mensaje que proyecta es otro: el de una institución asfixiada, a la que le incomoda rendir cuentas.