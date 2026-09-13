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El celular del general

“Un general que abandona un set no transmite precisamente la imagen de alguien que es proactivo o que está presto a atender una emergencia”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La escena ya es un meme. Pero es también una representación tragicómica de la situación de la Policía Nacional y el desborde de la criminalidad organizada. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, abandonó intempestivamente un set de televisión para evitar las preguntas incómodas de la periodista Alvina Ruiz. El pretexto no podía ser más burdo: una llamada supuestamente urgente a su celular.

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