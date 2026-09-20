El Ejecutivo aprobó una nueva reconfiguración de los principales cargos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluye la salida del general Víctor Revoredo Farfán de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dependencia que dirigía, y su reasignación a la Dirección de Asuntos Internacionales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano. La norma establece la reasignación, por la causal de “necesidad del servicio”, de 13 oficiales generales de la PNP.

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General PNP Víctor Revoredo fue removido como jefe de la Dirincri.



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Se trata de una reasignación dentro de la institución y no de un pase a retiro. En reemplazo de Revoredo, como cabeza de la Dirincri estará el general Ricardo Espinoza Cuestas, quien hasta el momento se desempeñaba como jefe de la Región Policial La Libertad.

Otros cambios en el alto mando policial

La disposición alcanza también a otros generales. Entre los movimientos figura Manuel Gustavo Vidarte Perrigo, Javier Edward Infante Revilla, y Julio César Becerra Cámara.

También, Olger Benavides Ponce de León, Marco Antonio Conde Cuellar, Leiby Antonio Huamán Daza, y Antonio Marcelino Loreño Beltrán.

Cambios en la PNP.

La resolución precisa que las reasignaciones se realizan “por necesidad del servicio”, de acuerdo con las funciones y necesidades operativas de la institución.

El reacomodo ocurre pocos días después de otro cambio importante en la PNP. El pasado 15 de septiembre, el Ejecutivo aceptó el pedido del teniente general Óscar Arriola Delgado para pasar a la situación de retiro y dio por concluida su designación como comandante general de la Policía.

Ese mismo día, mediante otra resolución suprema, se designó al teniente general Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP.

Tras asumir el cargo, López anunció que evaluaría el rendimiento y la productividad de los directores de las distintas dependencias policiales. Consultado específicamente sobre una eventual salida de Revoredo de la Dirincri, señaló que realizaría una evaluación de los responsables de las unidades.