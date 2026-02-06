Entradas a Machu Picchu: turistas deberán pagar monto adicional desde mayo de 2026

A través de la Resolución Directoral N° 000006-2026-SERNANP/DUSRN, publicada en el Diario Oficial El Peruano, los turistas nacionales y extranjeros, a partir del 1 de mayo de 2026, deberán pagar un monto adicional para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu.

Será el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), quien habilitará el cobro de este derecho de ingreso, medida destinada a la conservación del área natural protegida.

Machu Picchu en todo su esplendor es imán de turistas. / SYSTEM

Cabe señalar que la disposición fue postergada en varias ocasiones desde su aprobación inicial en 2023 y que, de acuerdo a las últimas modificaciones, debía empezar a cobrarse en febrero de 2026.

Además, el escrito precisa que esta medida se da “en el marco del Convenio Marco de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado”.

“Que, la tarifa de ingreso representa un mecanismo de retribución económica por el concepto de derecho de ingreso a las ANP, el cual se basa en el aprovechamiento del recurso natural paisaje y se diseña como herramienta para captar, generar o movilizar fondos relacionados a cubrir los costos de la conservación y gestión del turismo en las ANP”, recalcan.

En ese contexto, y como resultado de las coordinaciones interinstitucionales implementadas, se tiene previsto viabilizar diversos aspectos operativos vinculados al cobro de la tarifa de ingreso, tales como la implementación de un sistema de boleto electrónico, una pasarela de pago, equipos informáticos y personal calificado, entre otros.

Por ello: “autorizar, a partir del 01 de mayo de 2026, la aplicación de las tarifas por ingreso al Santuario Histórico de Machupicchu con fines turísticos, aprobadas mediante resolución vigente. Las referidas tarifas no son aplicables a aquellos ingresos realizados al Santuario Histórico de Machu Picchu a través de la Red de Caminos Inka del SHM/PANM, cuya regulación se encuentra en los cuerpos normativos aprobados para tal efecto”, indica.

¿Cuánto será la nueva entrada a Machu Picchu?

Los visitantes extranjeros pagarán S/11 adicionales, mientras que los nacionales abonarán S/5.