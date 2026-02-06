Entradas a Machu Picchu: turistas deberán pagar monto adicional desde mayo de 2026

Escuchar
Machu Picchu está ubicado en el Cusco. Es el atractivo turístico más importante del Perú.

Machu Picchu está ubicado en el Cusco. Es el atractivo turístico más importante del Perú. Foto: Andina
A través de la Resolución Directoral N° 000006-2026-SERNANP/DUSRN, publicada en el Diario Oficial El Peruano, los turistas nacionales y extranjeros, a partir del 1 de mayo de 2026, deberán pagar un monto adicional para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu.

