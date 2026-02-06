Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile

Durante un operativo la madrugada de hoy, viernes 6 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) en trabajo conjunto con autoridades de Chile, lograron detener en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez a Jhon Nureña, alias ‘JJ’, señalado como brazo armado de Jhonsson Smith Cruz, alias ‘El Pulpo’, cuando pretendía escapar del país.

La PNP indicó que el joven sería uno de los responsables de los atentados contra negocios y artistas, incluido el reciente ataque a un restobar que dejó varias viviendas aledañas afectadas.

Además, por el pesaba una orden de detención preliminar en el Perú y es investigado por delitos de secuestro, extorsión y ataques con explosivos registrados en la ciudad de Trujillo.

¿Dónde está el cabecilla de ‘Los Pulpos’?

Información de las fuerzas del orden indican que Jhonsson Smith Cruz estaría aún en Chile. Las autoridades también confirmaron que habría viajado junto a su pareja Keysi Salvatierra, quien fue detenida días atrás en un operativo conjunto entre policías de Perú, Bolivia y Chile.

Amenazan a general Revoredo

En una entrevista, el general Víctor Revoredo reveló que es amenazado de muerte por ‘Los Pulpos’ tras la captura de Keysi Salvatierra, pareja de Jhonsson Pulpo.

“A través de sus irrecuperables, intenta atentar contra quienes, con el brazo de la ley, lo estamos persiguiendo. Pero acá estamos. No necesitamos los recursos que él cree necesarios para actuar; nosotros contamos con la ley. Y si él quiere enfrentarse, aquí lo esperamos”, indicó Revoredo.

