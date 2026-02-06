Escuchar

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según las investigaciones, sería uno de los responsables de los atentados contra negocios y artistas. Foto: América Noticias
Según las investigaciones, sería uno de los responsables de los atentados contra negocios y artistas. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Durante un operativo la madrugada de hoy, viernes 6 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) en trabajo conjunto con autoridades de Chile, lograron detener en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez a Jhon Nureña, alias ‘JJ’, señalado como brazo armado de Jhonsson Smith Cruz, alias ‘El Pulpo’, cuando pretendía escapar del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile
Policiales

Policía captura al brazo armado de ‘Los Pulpos’ cuando intentaba escapar a Chile

La mujer detrás del brazo económico de ‘Los Pulpos’ rompe su silencio ante la Policía
Policiales

La mujer detrás del brazo económico de ‘Los Pulpos’ rompe su silencio ante la Policía

Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile
Policiales

Comas: capturan a presunto homicida buscado por la Interpol Chile

Poder Judicial inicia audiencia para evaluar prisión preventiva contra “El Monstruo”
Policiales

Poder Judicial inicia audiencia para evaluar prisión preventiva contra “El Monstruo”