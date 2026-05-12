Resumen

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Roberto Sánchez participó en una actividad por el aniversario 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en la que participó la rectora Jeri Ramón, diversas autoridades y personalidades egresadas de la Decana de América. (Foto: Juntos por el Perú)
Roberto Sánchez participó en una actividad por el aniversario 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en la que participó la rectora Jeri Ramón, diversas autoridades y personalidades egresadas de la Decana de América. (Foto: Juntos por el Perú)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la acusación fiscal en su contra por el presunto delito de falsa declaración en un proceso relacionado con la rendición de aportes de su agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó sentirse “tranquilo” frente a la investigación.

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