El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la acusación fiscal en su contra por el presunto delito de falsa declaración en un proceso relacionado con la rendición de aportes de su agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó sentirse “tranquilo” frente a la investigación.

Sánchez explicó que el caso se remonta al año 2018 y recordó que inicialmente se le investigó por una supuesta apropiación de fondos partidarios, acusación que —según sostuvo— fue archivada tras las diligencias fiscales.

“Esa investigación empezó en el año 2018 y me acusaba de que yo me había apropiado de fondos. Después que se ha investigado, yo he demostrado que eso era falso y se ha archivado”, aseguró.

El también congresista indicó que la investigación alcanzó al entonces presidente del comité electoral del partido, su hermano Ricardo Sánchez, quien —según explicó— fue elegido durante un congreso nacional de la organización política y no designado directamente.

“El que era presidente del Comité Electoral, mi hermano, militante del partido y tiene más de 20 años de militancia, fue elegido como presidente del Comité Electoral en un Congreso Nacional de Partido, no a dedo. En ese tiempo, para recuperar la vigencia del partido no teníamos ni tesorero ni aportes públicos ni cuenta partidaria”, dijo desde la casona de la universidad San Marcos.





Según Sánchez, la actual acusación fiscal referida a una presunta falsa declaración a la ONPE está vinculada a un acto administrativo del partido del cual él era responsable en ese momento.

“La falsa declaración, siendo un tema administrativo, yo la rechazo porque yo soy el representante legal. Y si un documento tiene que entrar en alguna entidad, ¿quién lo firma? El representante legal”, manifestó.

“Como en los seis años he asistido a todas las diligencias, entonces, conclusión, estoy tranquilo”, remarcó.

Más tarde, el partido Juntos por el Perú emitió una nota de prensa con sus declaraciones:

“No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia. Rechazo haber dado falsa declaración a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pues como representante legal del partido me correspondía trasladar información y documentación oficial a aquellas entidades”, afirmó.

Detenida candidata de Juntos por el Perú

Por otro lado, Sánchez se pronunció sobre el caso de la candidata a diputada por Juntos por el Perú, Jhuliana Angélica Carbonel, quien fue detenida este martes como parte de un operativo policial y fiscal a la presunta organización criminal Los Pulpos de la Victoria.

Sánchez sostuvo que las investigaciones deben realizarse respetando el debido proceso.

“Nosotros no podemos ni condenar de manera anticipada, tampoco justificar. Que se realicen las investigaciones necesarias respetando el debido proceso”, indicó.