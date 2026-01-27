En trabajo conjunto entre la DIVINEXT–DIRINCRI de la Policía de Bolivia y la PDI de Chile, se logró capturar a Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, pareja sentimental de Jhonson Smith Cruz Torres, alias Jhonson Pulpo, y cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

La mujer fue detenida en un lujoso departamento en La Paz, donde se ocultaba de las autoridades mientras continuaba vinculada a secuestros, extorsiones y otros graves delitos, según la Policía.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Salvatierra Vigo registra una orden de captura vigente por el delito de secuestro, en agravio de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora del distrito de El Porvenir en Trujillo. Los criminales exigían 300 mil dólares para liberarlo.

Tras 15 días de angustia y cautiverio, el menor fue liberado.