La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre DIVINEXT–DIRINCRI, la Policía de Bolivia y la PDI de Chile. Foto: Nota Informativa Chimbote
La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre DIVINEXT–DIRINCRI, la Policía de Bolivia y la PDI de Chile. Foto: Nota Informativa Chimbote
Redacción EC
Redacción EC

En trabajo conjunto entre la DIVINEXT–DIRINCRI de la Policía de Bolivia y la PDI de Chile, se logró capturar a Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, pareja sentimental de Jhonson Smith Cruz Torres, alias Jhonson Pulpo, y cabecilla de la organización criminal’.

La mujer fue detenida en un lujoso departamento en La Paz, donde se ocultaba de las autoridades mientras continuaba vinculada a secuestros, extorsiones y otros graves delitos, según la Policía.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Ventanilla: joven de 20 años es ejecutado a balazos en cerro de Costa Azul


Salvatierra Vigo registra una orden de captura vigente por el delito de secuestro, en agravio de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora del distrito de El Porvenir en Trujillo. Los criminales exigían 300 mil dólares para liberarlo.

Tras 15 días de angustia y cautiverio, el menor fue liberado.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC