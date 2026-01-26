Pescadores y trabajadores del muelle de Chorrillos interceptaron al hombre que arrojó a adulto mayor desde el muelle de la Playa Pescadores y lo entregaron a agentes de la Policía Nacional del Perú. La víctima sobrevivió al ataque y posteriormente formalizó la denuncia en la comisaría del distrito.

El agraviado fue identificado como Eduardo García, trabajador del lugar dedicado a brindar servicios turísticos. Según su testimonio, no conocía previamente a su agresor, quien reaccionó de manera violenta luego de que le contestara que no iba a ingresar al mar porque estaba trabajando.

García señaló que la fuerza de las olas evitó que impactara contra las rocas cercanas al muelle. “Ha sido un milagro porque (la zona) donde estuve parado todo es rocoso. Me agarró de sorpresa, me agarró de las piernas por la parte de atrás y no tuve la opción de agarrame de algo. Probablemtene si el agua no hubiera subido un poco, yo no estaría aquí para decirles esto ”, declaró a ATV.

En declaraciones a Panamericana, el adulto mayor explicó que no pudo presentar la denuncia el mismo día del ataque debido a los intensos dolores en la espalda y el cuello que presentaba, por lo que lo hizo después. Ello permitió que el presunto agresor fuera posteriormente intervenido.

“Es un peligro para cualquier persona que pueda transitar y estar cerca de él” , mencionó al indicar que el atacante tendría antecedentes de conducta errática, según le han informado trabajadores del muelle.

El señor García señaló que deberá someterse a tomografías y sesiones de terapia para evaluar y tratar las secuelas de la caída. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del detenido.