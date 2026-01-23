Un joven de aproximadamente 20 años es intensamente buscado luego de desaparecer en el mar de la playa Villa, en el distrito de Chorrillos, tras ingresar al agua en aparente estado de ebriedad junto a un grupo de amigos.

El hecho ocurrió al mediodía, a la altura del Club Country Villa, una zona donde personal de salvataje de la Policía Nacional del Perú había advertido previamente sobre el peligro de ingresar al mar bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con sus amigos cuando él y uno de sus compañeros decidieron ingresar al mar, pese a las recomendaciones de los salvavidas. Minutos después, ambos comenzaron a tener dificultades para salir debido a la fuerza del oleaje.

Personal de salvataje logró rescatar con vida a uno de los jóvenes, quien fue retirado del agua y puesto a salvo. Sin embargo, el segundo fue arrastrado por el mar y desapareció de la superficie, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda.

Las labores de rescate se extendieron por varias horas e incluyeron el despliegue de un helicóptero y motos acuáticas, además de personal especializado que peinó la zona marítima. Hasta las 6:00 de la tarde, el joven continuaba desaparecido, sin resultados positivos.