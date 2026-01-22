Erick Moreno Hernández, alias de ‘El Monstruo’, será extraditado al Perú desde Paraguay, entre el 25 y 28 de enero tras finalizar los procesos judiciales en dicho país, según lo indicó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado.

El criminal fue sentenciado a 32 años de cárcel y además afronta tres nuevas solicitudes de extradición por delitos graves, entre ellos organización criminal, robo agravado y secuestro.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

América Noticias informó que el traslado estará a cargo de un equipo especializado integrado por representantes del Ministerio Público, un médico legista y agentes de la Policía Nacional. Una parte del grupo se movilizará a Asunción para resguardar la seguridad y la integridad del detenido durante el vuelo de retorno a la capital Lima.

Según indicó el fiscal Chávez Cotrina, la justicia paraguaya desestimó todos los recursos de nulidad presentados por la defensa del sujeto, quienes alegaban vulneración de derechos.

Captura de ‘El Monstruo’

El Monstruo fue detenido el pasado 24 de setiembre en tierra guaraní tras meses de seguimiento de parte de autoridades internacionales. El Ministerio del Interior (Mininter) elevó la cifra ofrecida por información sobre su paradero de S/ 500.000 a S/ 1.000.000.

Fuera del país, el delincuente habría instalado su base de operaciones para continuar con su organización criminal.

Secuestros más sonados en Perú

Jackeline Janina Salazar Flores, instructora y propietaria de un gimnasio, fue secuestrada el lunes 13 de mayo en el distrito de Los Olivos, y ‘El Monstruo’ es señalado como el autor intelectual del hecho. A ello se suma el secuestro de la escolar Valeria Vásquez, quien fue rescatada por la Policía cinco días después en Carabayllo.

Asimismo, se le atribuye el rapto de Lucero Trujillo, de 27 años, quien consiguió escapar tres días después de haber sido captada en Lima nortee.