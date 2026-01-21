Se registró daños materiales en la puerta y ventana. Fotos: césar .grados@photo.gec
Ancón: detonan explosivo en pollería
Ancón: detonan explosivo en pollería

  Se registró daños materiales en la puerta y ventana.
    Se registró daños materiales en la puerta y ventana. Fotos: césar .grados@photo.gec

  Vecinos indicaron que escucharon un fuerte ruido.
    Vecinos indicaron que escucharon un fuerte ruido. Fotos: césar .grados@photo.gec

  Peritos de la PNP investigan el ataque registrado la madrugada de hoy.
    Peritos de la PNP investigan el ataque registrado la madrugada de hoy. Fotos: césar .grados@photo.gec

  El dueño del local indicó que es la primera vez que lo extorsionan.
    El dueño del local indicó que es la primera vez que lo extorsionan. Fotos: césar .grados@photo.gec

  Agentes de la PNP cercaron la zona y llamaron a efectivos de la UDEX.
    Agentes de la PNP cercaron la zona y llamaron a efectivos de la UDEX. Fotos: césar .grados@photo.gec

  El local permanecerá cerrado hasta que las investigaciones culminen.
    El local permanecerá cerrado hasta que las investigaciones culminen. Fotos: César .grados@photo.gec

Redacción EC
En pleno , nuevamente un negocio es víctima de las bandas criminales que siguen con sus actos de violencia. En , extorsionadores detonaron un explosivo en la puerta de una pollería, ubicada en la avenida Los Arquitectos.

Imágenes de la cámara de seguridad del local revela cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegan y, luego de algunos segundos, hacer explotar el objeto para luego huir con rumbo desconocido.

Según Buenos Días Perú, la onda expansiva fue tan fuerte que destrozó parte de la puerta y ventanas del establecimiento. Afortunadamente, no se registraron heridos.

San Luis: extorsionadores atacan bus lleno de pasajeros


Extorsión desde hace un mes

El dueño del negocio sostuvo al matinal que en 15 años, es la primera vez que recibe amenazas extorsivas desde hace un mes.

Al lugar llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) Y peritos de Criminalística para realizar las diligencias respectivas.

