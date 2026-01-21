En pleno estado de emergencia, nuevamente un negocio es víctima de las bandas criminales que siguen con sus actos de violencia. En Ancón, extorsionadores detonaron un explosivo en la puerta de una pollería, ubicada en la avenida Los Arquitectos.

Imágenes de la cámara de seguridad del local revela cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegan y, luego de algunos segundos, hacer explotar el objeto para luego huir con rumbo desconocido.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según Buenos Días Perú, la onda expansiva fue tan fuerte que destrozó parte de la puerta y ventanas del establecimiento. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Extorsión desde hace un mes

El dueño del negocio sostuvo al matinal que en 15 años, es la primera vez que recibe amenazas extorsivas desde hace un mes.

Al lugar llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) Y peritos de Criminalística para realizar las diligencias respectivas.