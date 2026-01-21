Ancón: detonan explosivo en pollería
En pleno estado de emergencia, nuevamente un negocio es víctima de las bandas criminales que siguen con sus actos de violencia. En Ancón, extorsionadores detonaron un explosivo en la puerta de una pollería, ubicada en la avenida Los Arquitectos.
Imágenes de la cámara de seguridad del local revela cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegan y, luego de algunos segundos, hacer explotar el objeto para luego huir con rumbo desconocido.
Newsletter Buenos días
Según Buenos Días Perú, la onda expansiva fue tan fuerte que destrozó parte de la puerta y ventanas del establecimiento. Afortunadamente, no se registraron heridos.
Extorsión desde hace un mes
El dueño del negocio sostuvo al matinal que en 15 años, es la primera vez que recibe amenazas extorsivas desde hace un mes.
Al lugar llegó personal de la UDEX de la Policía Nacional del Perú (PNP) Y peritos de Criminalística para realizar las diligencias respectivas.
TE PUEDE INTERESAR
- Año Nuevo Chino 2026: la fascinante historia de la calle Capón, el epicentro del barrio chino en Lima
- Iván Paredes presenta su renuncia irrevocable como jefe del INPE
- Caso Nicolini: estas fueron las declaraciones de Vilma Zeña tras su captura | VIDEO
- Lima y la costa peruana soportan incremento de temperaturas por encima de los 30 °C
- Callao: incendian combi de transporte público en presunto acto de extorsión
Contenido sugerido
Contenido GEC