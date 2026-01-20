Combi es reducida a cenizas en el Callao en aparente represalia extorsiva. (Foto: GEC)
Combi es reducida a cenizas en el Callao en aparente represalia extorsiva. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

Un violento atentado alarmó a los vecinos del durante la madrugada de este martes, luego de que una combi de fuera incendiada y quedara completamente destruida en la urbanización Santa Rosa, a pocos metros del centro comercial Minka. El vehículo, que cubría la ruta Lima–Callao por la avenida Argentina, se encontraba estacionado en la vía pública cuando se produjo el ataque.

Según el reporte preliminar desde el lugar de los hechos, las llamas consumieron en su totalidad la unidad principal, perteneciente a la empresa de transportes Néstor Gambetta. El incendio también se propagó hacia otros vehículos estacionados en la zona, dejando una camioneta con daños severos y al menos dos automóviles con afectaciones menores, los cuales pudieron ser retirados horas después.

Destruyen combi en el Callao y la Policía investiga presunto cobro de cupos. (Foto: GEC)
Vecinos del sector señalaron que, antes de que se iniciara el fuego, se escuchó una , lo que generó pánico entre los residentes. Varios de ellos salieron de sus viviendas al percatarse de las llamas y alertaron a las autoridades, temiendo que el siniestro se extendiera a otros puntos de la urbanización.

El propietario de la combi, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, reveló que la empresa de transportes es víctima de . Según indicó, los miembros de la empresa Néstor Gambetta pagan un cupo diario que oscila entre 8 y 10 soles para poder continuar operando, por lo que no descarta que el atentado esté vinculado con amenazas de bandas criminales.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el ataque habría sido una represalia por una negativa a pagar un cupo o por un incremento en el monto exigido, información que aún está siendo verificada por la .

Queman combi en el Callao y apuntan a un posible ataque por cobro de cupos extorsivos. (Foto: GEC)
Efectivos policiales y peritos especializados llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del incendio. Asimismo, se informó que en el sector existen cámaras de seguridad de viviendas y comercios que podrían aportar imágenes clave para identificar a los responsables.

Este hecho reaviva la preocupación por la inseguridad en zonas donde se concentran vehículos de transporte público, especialmente en un contexto de y denuncias constantes por extorsión en el sector transporte.

