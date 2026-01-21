Este miércoles 21 de enero, los cielos de Lima sorprendieron a cientos de ciudadanos con la aparición de un llamativo doble halo solar , un fenómeno óptico que fue registrado desde distintos puntos del Cercado de Lima y rápidamente compartido en redes sociales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió imágenes captadas por vecinos de la zona, destacando la nitidez del evento. “Usuarios desde Cercado de Lima captaron un doble halo solar, un fenómeno común y llamativo”, señaló la entidad a través de sus plataformas oficiales.

“Es un fenómeno que ocurre cuando la luz del sol atraviesa cristales de hielo presentes en nubes altas, principalmente del tipo cirrus, formando un anillo luminoso alrededor del sol”, explicó el Senamhi.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que el halo solar es un fenómeno óptico relativamente frecuente, que se produce cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en la parte alta de la atmósfera terrestre.

Este proceso provoca que la luz se disperse de forma particular, generando un aro luminoso alrededor del sol con tonalidades similares a las de un arcoíris. En el caso registrado en Lima, la presencia de dos anillos concéntricos dio lugar al denominado “doble halo”.

Aunque el espectáculo resulta visualmente atractivo, el IGP recordó a la población que no se debe mirar directamente al sol durante la ocurrencia de este tipo de fenómenos, ya que la exposición directa puede causar daños irreversibles en la vista.

Asimismo, la institución aclaró que los halos solares no guardan relación alguna con la ocurrencia de sismos. Se trata de un mito muy arraigado en algunos sectores de la población, pero “carece de sustento científico”, precisó el IGP, descartando cualquier vínculo entre este fenómeno atmosférico y la actividad sísmica.