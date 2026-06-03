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Algo raro se está cocinando

“¿El gobierno, que ya está de salida, a quiénes quiere beneficiar? Porque ese tipo de cambios son de los que, casi siempre, tienen nombre propio”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    En el Perú se arbitra bastante y bien. Nuestro sistema arbitral tiene un reconocimiento internacional muy bien ganado, lo que ha motivado que las principales controversias se diluciden por dicha vía y que, incluso, cada vez más árbitros internacionales participen en procesos que se desarrollan en el país, además de solicitar ser incorporados a las listas de los principales centros de arbitraje.

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