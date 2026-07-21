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Gobernar para el siguiente gobierno

“Una política pública debe demostrar periódicamente que produce resultados”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Con cada cambio de gobierno suelen también cambiar las prioridades, los equipos, los indicadores y hasta los diagnósticos. ¿Por qué tantas buenas ideas no sobreviven a quienes las impulsaron?

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