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El error que puede costar la reforma educativa

“Ningún índice de infraestructura ni ninguna reinvención curricular, por bien diseñada que esté, cerrará una brecha que nace fuera de la escuela”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Todas las regiones del Perú retrocedieron en gestión pública educativa el año pasado, sin excepción, según reveló el Consejo Privado de Competitividad. El titular alarma, pero mide algo distinto de lo que creemos de manera inmediata: el índice no evalúa aprendizajes, evalúa aulas, infraestructura y equipamiento. Allí, el diagnóstico es unánime: en las 25 regiones, cada vez menos colegios públicos tienen todas sus aulas en buen estado, sin distinguir entre las mejores y las peores gobernadas.

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