Un joven de 20 años fue asesinado a balazos la noche del domingo en el asentamiento humano Costa Azul, en el distrito de Ventanilla. La víctima, identificada como Anderson Aldean Collantes, fue interceptada por sus atacantes y trasladada hasta la parte alta de un cerro, donde finalmente fue ejecutada.

De acuerdo con información policial, el joven fue llevado contra su voluntad hasta lo más alto del cerro y obligado a arrodillarse antes de recibir cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo. En el lugar se encontraban al menos tres personas, entre ellas quien habría realizado los disparos.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a distancia los destellos de las detonaciones, material que ya se encuentra en poder de la Policía Nacional y que será clave para identificar a los responsables. Tras perpetrar el ataque, los implicados huyeron del lugar aprovechando la oscuridad.

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el fallecimiento del joven y procedieron a acordonar la escena para permitir el trabajo de los peritos y la recolección de evidencias.

El caso quedó a cargo del Depincri de Ventanilla, que no descarta que el crimen responda a un ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque. Las investigaciones continúan con la revisión de imágenes de videovigilancia y la toma de testimonios para dar con el paradero de los responsables.

