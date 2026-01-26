Choque en el Metropolitano: las probables causas, la vida útil de los buses y el diseño de la vía en cuestión

El choque de un bus del Metropolitano contra un muro de la estación México de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, a la altura de La Victoria , en el sentido del Cercado de Lima a Miraflores, ha dejado, hasta el momento, 36 heridos. El hecho ocurrió cerca de la 7 a.m. de este lunes. Este accidente vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el ciclo de la vida útil de los buses, el diseño de la vía y la implementación de un plan b ante la ocurrencia de una emergencia.

El bus del Metropolitano impactó de manera frontal lateral contra el pilar de la estación, por lo que el chofer quedó atrapado entre las estructuras de la unidad. Debido a ello, se tuvo que hacer retroceder el vehículo con una grúa para facilitar el retiro del hombre.

Los heridos de gravedad fueron llevados en ambulancias hacia el hospital Casimiro Ulloa y a las clínicas Javier Prado e Internacional, mientras que los pasajeros con heridas menores fueron atendidos en el mismo lugar por los bomberos. Unos 9 heridos son evaluados con mayor detalle para determinar la gravedad de sus lesiones, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La Vía Expresa fue un caos tras accidente

Los Bomberos denunciaron que tuvieron dificultad para llegar al lugar del accidente debido a los muchos vehículos que no cedían el paso. Una muestra de que un accidente puede hacer colapsar todo la fluidez del tránsito en la vía del Metropolitano es que se formó una gran congestión vehicular en el sentido de norte a sur, incluso las unidades del Metropolitano debieron usar los carriles exclusivos de los vehículos particulares para avanzar.

En el caso de los vehículos particulares, estos se demoraron más de media hora en poder avanzar un corto tramo, pese a la presencia de varios policías en el lugar. Las largas filas de unidades llegaron hasta la plaza Grau.

Los buses del Metropolitano tuvieron que usar la vía exclusiva para automóviles a fin de seguir su trayectoria. (Foto: César Grados @photo.gec)

Cabe resaltar que la vía del Metropolitano en el tramo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes está diseñada para que se desplacen un sola unidad y solo en algunos sectores, como las estaciones, se permite la ciculación de dos buses. Usualmente, cuando ocurre un accidente, los vehículos articulados deben orillarse y seguir por la vía exclusiva para automóviles particulares.

Las causas del accidente y la vida útil de los buses del Metropolitano

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía viene investigando las causas del accidente protagonizado por un bus del Metropolitano. Sin embargo, al parecer el hecho habría sido causado por una mala maniobra del chofer o una falla mecánica del vehículo, según revelaron fuentes de la PNP a El Comercio. Los agentes policiales consideran improbable que un vehículo le haya cerrado el paso al bus. A la investigación también se han sumado los concesionarios y un equipo de la ATU.

La posibilidad de determinar que el accidente fue causado, tal vez, por una mala maniobra o porque el chofer se quedó dormido o se distrajo mirando su celular no podría ser determinada debido a que los buses del Metropolitano no cuentan con cámaras en su interior, según recordó el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia.

Casi toda la flota del Metropolitano ha cumplido ciclo de vida útil y necesita renovación. (Foto: César Grados @photo.gec)

Un punto para tomar en cuenta por las autoridades es que los buses del Metropolitano ya tienen más de 15 años funcionando, por lo que ya cumplieron su vida útil, pero siguen circulando. Esto debido a que en el contrato se establecía que la concesión se iniciaba cuando entre en funcionamiento en su totalidad el tramo norte del corredor segregado, es decir desde la estación Naranjal (Independencia) hasta la estación Chimpu Ocllo (Carabaylllo). Por ello, el servicio hasta el momento se mantiene en estado de “preoperación” desde el 2010 y se está a la espera de que firme una nueva adenda entre ambas partes.

La flota del Metropolitano consta de 305 unidades articuladas y 288 vehículos alimentadores. La ATU informó que se ha realizado mantenimiento a los buses y que, en algunos casos, hubo cambio de motores.

La ATU informó que se gestiona ante el Banco Mundial un préstamo, a bajas tasas de interés, que financie la adquisición de 150 buses eléctricos para el Metropolitano. Dicho proyecto representaría una inversión de 250 millones de soles.

Más de 80 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano durante el 2025

Los accidentes e incidentes son constantes en la vía del Metropolitano, pese a que se trata de un carril segregado. Solo en el 2025, la Policía ha sancionado a 150 conductores de vehículos particulares que invadieron la vía exclusiva durante el 2025, informó la ATU.

Además, remarcó que el año pasado se registraron más de 80 accidentes de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano porque vehículos sin autorización ingresaron de forma indebida.

De acuerdo a la Ley 27200 y al protocolo operativo sobre la circulación temporal y excepcional en las vías exclusivas del corredor segregado del Metropolitano, solo las unidades de bomberos, ambulancias, patrulleros de la PNP, entre otros, pueden hacer uso de la vía exclusiva del Metropolitano, siempre que estén en una emergencia comprobada y debidamente equipados con sus luces y sirenas encendidas.