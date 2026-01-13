Armando Aldair Valle Rosales, de 29 años, fue asesinado a balazos por sicarios en la puerta de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano San Juan Bosco, en el barrio de Corongo. El crimen ocurrió mientras el joven compartía con un grupo de amigos en los exteriores de su domicilio.

De acuerdo con testigos, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban reunidas. La violenta ráfaga de disparos desató el pánico entre los presentes, quienes buscaron refugio para evitar ser alcanzados por las balas.

En la escena del crimen, la Policía halló más de 10 casquillos de bala, así como botellas de cerveza esparcidas en el suelo, evidencia del momento en que se produjo el ataque armado. Algunas de las personas que acompañaban a la víctima incluso se refugiaron en una piscina cercana para protegerse de los disparos realizados por los atacantes.

Según información policial, la principal hipótesis que se maneja es la de un presunto ajuste de cuentas. Los familiares de Armando Aldair Valle Rosales optaron por no brindar declaraciones a la prensa, mientras que agentes de la Depincri del sector asumieron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

Peritos de criminalística vienen realizando las diligencias correspondientes en la escena, con el objetivo de recolectar evidencias que permitan identificar y ubicar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.

