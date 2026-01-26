Este lunes 26 dio inicio a la marcha blanca del Plan de desvío vehicular, previo a la construcción de la nueva Vía Rápida Javier Prado (Paso a Desnivel en las intersecciones con Av. Circunvalación El Golf Los Incas y Av. Los Frutales). La obra tendrá una duración de 360 días.

Si bien se presentó congestión parcial durante las primeras horas, el tránsito durante la jornada se desarrolló con normalidad. La señalización en la zona y la presencia de orientadores en las vías adyacentes permitió que pasada la hora punta la circulación se de con fluidez.

Según informó a El Comercio, Luis Romero, gerente de proyectos del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta el miércoles 28 de enero se realizarán pruebas con desvíos parciales y, el día jueves 29 se procederá al cierre definitivo con las restricciones de tránsito correspondientes como parte de la ejecución oficial de la obra.

José Berrios, conductor de un vehículo particular, indicó a El Comercio que recorrer la zona por los desvíos ha generado un impacto en el tiempo de tránsito. “Lo importante es que los orientadores estén de manera permanente, porque hay muchos choferes que no circulan de manera frecuente y pueden verse sorprendidos”, dijo.

Este viernes 23 de enero se dará inicio a una marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado.

Cambios y desvíos

La implementación del plan de desvíos implicará cambios sustanciales en la circulación vehicular en el sector comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf Los Incas, donde se verá restringido el tránsito en ambos sentidos. Esta medida obligará a redirigir la movilidad diaria hacia rutas alternas con menor nivel de congestión.

Para los vehículos particulares, las autoridades han definido un esquema de redistribución que prioriza el uso de las avenidas La Molina, Separadora Industrial y Las Palmeras, con el objetivo de aliviar la presión sobre el tramo intervenido y mantener la continuidad del flujo vehicular en la zona.

En cuanto al transporte público, las unidades ajustarán sus recorridos mediante ejes viales previamente establecidos, incorporando conexiones con la Panamericana Sur. No obstante, el servicio del Corredor Rojo continuará operando sin modificaciones, debido a su condición de vía concesionada y a la necesidad de garantizar su funcionamiento regular.

El tránsito de carga pesada también será reordenado mediante señalización específica, que conducirá a estos vehículos por corredores habilitados, evitando así su ingreso a vías locales y reduciendo posibles interferencias con el transporte urbano.

Como parte del operativo, se ha dispuesto un despliegue permanente de personal de tránsito, efectivos policiales y banderilleros, quienes estarán a cargo de orientar a los conductores, reforzar la seguridad vial y supervisar el comportamiento del tráfico en tiempo real. Este dispositivo funcionará de manera ininterrumpida, las 24 horas del día.

El Proyecto

El proyecto, denominado técnicamente “Creación del servicio de movilidad urbana en un paso a desnivel en Av. Javier Prado”, cuenta con una inversión de S/ 90,824,817.73.

La obra intervendrá cerca de un kilómetro (983 metros) de vía, contemplando la construcción de un puente vehicular con dos carriles por sentido, lo que permitirá el tránsito continuo por la Av. Javier Prado, eliminando el actual cuello de botella en este sector de La Molina.

Asimismo, se mantendrán dos carriles por sentido a nivel de superficie para el tránsito local y se construirán nuevas veredas y sardineles para mejorar la seguridad peatonal.

Plan coordinado

Invermet recordó que el plan de desvío ha sido diseñado en coordinación con la Municipalidad de La Molina, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), instituciones que brindarán respaldo técnico y operativo durante los 360 días que durará la ejecución total del proyecto.

Esta nueva infraestructura no solo optimizará los tiempos de viaje hacia la Carretera Central y la Panamericana Sur, sino que conectará a Lima Este con el resto de la ciudad; así como elevará la calidad de vida de los limeños al ordenar el transporte público y privado en una zona crítica.