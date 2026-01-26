Desde hoy, lunes 26 de enero, inició la marcha blanca del plan de desvío vehicular en la concurrida avenida Javier Prado, en el marco de la ejecución del proyecto de la vía rápida Javier Prado, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf, en el distrito de La Molina.

La Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Invermet) precisó que esta marcha blanca servirá para que los choferes se acostumbren a usar los desvíos y será los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28, activándose plenamente desde el jueves 29.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

¿Cuáles son los desvíos en la Javier Prado?

Los desvíos se implementarán en el tramo entre las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf Los Incas, en ambos sentidos de circulación (oeste-este y este-oeste). Estas rutas alternas estarán correctamente señalizadas para el transporte privado, público y de carga, a fin de asegurar la seguridad vial y preservar la fluidez del tránsito durante los trabajos.

Características de la obra en Javier Prado

Entre las principales características del proyecto destacan:

Construcción de un paso a desnivel vehicular en la intersección de la avenida Javier Prado con Circunvalación del Golf Los Incas y Los Frutales .

. Implementación de un viaducto elevado de 983 metros de longitud, con dos carriles por sentido, que permitirá dar continuidad al tránsito principal.

Habilitación de dos carriles adicionales por sentido a nivel de superficie.

Mejoramiento de veredas y sardineles, orientado a reforzar la seguridad y accesibilidad peatonal.

Cabe señalar que obra forma parte del plan vial metropolitano impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y busca optimizar la conexión hacia la Panamericana Sur, disminuyendo en gran parte la congestión vehicular en uno de los puntos más críticos de la capital.