Por cada una de las 92,766 mesas de sufragio que se deberán instalar para las Elecciones Generales del 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó el último viernes 23 de enero a veinticinco ciudadanos, entre los cuales se sortearán, el próximo 29 de enero, a los miembros de mesa titulares y suplentes.
El procedimiento se realizó en la sede central del ente electoral, con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La selección se efectuó mediante medios informáticos, priorizando a los ciudadanos con mayor grado de instrucción, aquellos electores que no presenten ningún tipo de discapacidad y sin experiencia previa como miembro de mesa.
El acto, que forma parte del cronograma electoral de las Elecciones Generales del 2026, se efectuó en cumplimiento del artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859).
De acuerdo con la normativa electoral vigente, fueron excluidos del proceso los ciudadanos con impedimentos legales, tales como candidatos, personeros, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos por voto popular.
Asimismo, miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, miembro del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos electorales, entre otros.
El organismo electoral también exceptuó a la relación de fallecidos remitida mensualmente por el Reniec en fecha posterior a la aprobación del padrón electoral, y hasta la fecha inmediata anterior a la fecha establecida la ejecución de la selección de los 25 candidatos al cargo de miembros de mesa.
Igualmente, los electores que desempeñaron el cargo de miembro de mesa de sufragio, como titulares o suplentes, en dos o más procesos electorales, en los últimos cinco años, fueron excluidos del procedimiento de selección de la lista de 25 ciudadanos, sobre cuya base se realizará el sorteo.
El listado de los 25 ciudadanos seleccionados por cada mesa de sufragio será utilizado para el sorteo de miembros de mesa que se realizará el próximo 29 de enero de 2026.
Durante la jornada electoral del 12 de abril, los ciudadanos que resulten sorteados tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las mesas de votación fijadas para estos comicios.
De ellos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la mesa de sufragio, la mismas que deberá funcionar entre las 7:00 y las 17:00 horas. Además, estos ciudadanos se constituirán en la máxima autoridad electoral en cada mesa de sufragio.
Las elecciones generales se celebrarán el domingo 12 de abril, con un padrón electoral de 27 millones 325 mil 432 ciudadanos habilitados para votar. En esta jornada se elegirá al presidente de la República y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel regional y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.
