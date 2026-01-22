Defensa de Martín Vizcarra afirma que sigue trabajando como jefe de campaña de Perú Primero pese a estar en prisión

Durante la audiencia, como parte de sus argumentos para negar un peligro de fuga en caso sea liberado, la defensa legal de Martín Vizcarra sostuvo que su contrato como jefe de campaña del partido Perú Primero, firmado días antes de su sentencia, sigue vigente. Es más, indicó que sigue ejerciendo esa función pese a estar recluido.

“A partir del 11 de noviembre del año 2025, antes de la privación de la libertad (de su defendido), se genera un nuevo contrato como jefe de campaña nacional”, dijo el abogado Erwin Siccha este miércoles ante los jueces de la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional (CSN).

“Esta organización política, en el marco de su autonomía, lo contrató como jefe de campaña nacional. Su contrato no ha sido resuelto. Incluso nosotros hemos acompañado los informes emitidos al respecto y hemos acompañado también las transferencias correspondientes producto de la ejecución contractual”, agregó.

El abogado hizo énfasis luego en que el hoy reo Martín Vizcarra “no tiene prohibición” para ejercer esa labor. “El código de ejecución penal no lo establece. Sigue laborando, sigue coordinando como jefe de campaña nacional con la organización política Perú Primero y sobre eso no hay ninguna prohibición”, enfatizó.

La defensa de Martín Vizcarra también alegó que el juzgado que sentenció al expresidente en primera instancia no fundamentó de forma suficiente por qué su pena debía ejecutarse antes de ser confirmada en una segunda instancia y ratificó su pedido para que el resto de su proceso sea enfrentando en libertad, solo con una comparecencia simple.

El Ministerio Público, representado en la audiencia por el fiscal adjunto superior Hernán Mendoza, se opuso al pedido y defendió la decisión del juzgado de primera instancia para que la pena se ejecute. A su criterio, sí hay un riesgo de fuga por la gravedad de la pena ya impuesta a Martín Vizcarra y por la falta de un verdadero arraigo laboral.

Por otro lado, la defensa de Martín Vizcarra también sostuvo que el expresidente ha tenido problemas renales que no fueron atendidos a tiempo por el personal del INPE, los cuales podrían llevar a que “pierda ambos riñones” y por los que será operado. No obstante, la fiscalía alegó que esa afirmación no se desprendía de los reportes médicos producidos hasta el momento.

Por la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que Martín Vizcarra había sido intervenido quirúrgicamente este miércoles en la especialidad de urología de una clínica en el distrito limeño de Jesús María. Agregaron que, por recomendación médica, el expresidente quedó hospitalizado para su “observación y recuperación”.

Luego de casi una hora y media de debate entre las partes y de preguntas de los jueces, la sala dejo al voto su decisión respecto a la solicitud de Martín Vizcarra. De acuerdo con fuentes de El Comercio, la decisión recién se conocería entre este fin de semana e inicios de la próxima semana.

¿Un reo puede ser asesor político?

Martín Vizcarra fue condenado a prisión tras ser hallado culpable por un tribunal, luego de un juicio complejo, de haber recibido S/ 2.3 millones en efectivo como coimas de empresas que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua. Su sentencia, apelada ante la misma sala de la CSN, es por cohecho, un delito de corrupción.

Además, se encuentra inhabilitado de la función pública por infracciones a la Constitución ligadas a casos como su vacunación oculta, por lo que también fue removido del padrón de afiliados de Perú Primero y del padrón electoral del 2026.

Pese a ello, el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, indicó que a nivel de materia electoral no hay legislación que prohíba que una persona recluida en un penal o con inhabilitación política brinde servicios de asesoría o trabaje para una campaña político. Consideró que se trata de un aspecto vinculado a las limitaciones en materia penitenciaria en lugar de electoral.

“Habría que revisar las normas penitenciarias. ¿De qué forma trabaja en la campaña? ¿Cómo se comunica con el exterior desde el penal para poder trabajar? ¿Quiénes lo visitan? Hay que ver si el régimen carcelario le permite hacer actividades proselitistas, trabajar, comunicarse”, dijo a El Comercio.

Consultado por lo dicho por el abogado de Martín Vizcarra, César Figueredo, secretario general de Perú Primero y candidato al Senado, dijo a este Diario que el trabajo del expresidente es “remoto” y que la persona que “coordina permanentemente” con él es el candidato presidencial, su hermano Mario Vizcarra.

“Lo apoya en su estrategia de campaña, lo apoya en sus discursos. En general, lo apoya en todo lo que tiene que ver con la campaña. Evidentemente, no es el trabajo de un jefe de campaña común y corriente que camina por todo el país. Es más un asesoramiento en temas de campaña, en la medida de sus posibilidades”.

Respecto a cómo se materializa ese asesoramiento, refirió que Mario Vizcarra “lo visita en el penal y él también tiene “derecho a llamar por teléfono y ahí se coordina”. “Es también una forma para que se distraiga, pues estar recluido es una situación límite para cualquier persona”, agregó.

Figueredo añadió que consultaron al INPE respecto a si había alguna prohibición para que desarrolle esa actividad y los remitieron al Código de Ejecución Penal y al información en el portal del INPE sobre el tema.” Yo pregunté y nos dijeron que las prohibiciones estaban ahí. Lo que sí hay es una prohibición expresa de ingresar cosas relacionadas a la campaña o cosas políticas al penal. Nosotros somos respetuosos y nunca ingresamos banderas ni polos del partido, ni se va de visita con el polo del partido”, afirmó.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y exjefe del INPE, indicó que la legislación penitenciaria prevé la “realización de cualquier actividad laboral y educativa” y que “no existe ninguna referencia específica al tipo de labor”. “Aunque no es muy típico, no veo inconveniente legal para que eso pueda ser calificado como una actividad laboral”, dijo.

“Es una fórmula abierta. Lo más habitual son actividades laborales de corte manual, pero con en el tiempo, han ido desarrollándose y ampliándose las actividades, se han diversificado, de modo que toca que la autoridad penitenciaria defina el tiempo que le dedica a la actividad y si el tipo de actividad es susceptible de ser considerada como laboral”, sostuvo.

Pedraza coincidió en que sí está prohibido hacer proselitismo dentro un penal y remarcó que también está prohibida cualquier actividad que pueda considerarse como un riesgo para la seguridad dentro del penal. “Sin embargo, no veo que puedan estar prohibidas las reuniones de coordinación, porque eso no es estrictamente proselitismo y no afecta la seguridad. En términos generales, es posible [realizar esa labor]”, consideró.

Añadió que las actividades laborales dentro un penal incluyen las que ofrecen las autoridades y las que el propio interno consigue por su cuenta. “Estamos en el segundo supuesto y allí, el abanico de posibilidades es abierto porque la administración no provee actividades en cantidad suficiente. Es el propio interno quien define qué actividad hace y si no está prohibido explícitamente y no afecta la seguridad, la administración las acepta”, dijo.

José Tello, exministro de Justicia y especialista en derecho electoral, coincidió en que no hay una prohibición legal para que Martín Vizcarra pueda realizar esa actividad desde el penal. “Sus derechos políticos están restringidos, sí, pero eso no impide pues que tenga cierto nivel de activismo, que desarrolle ciertas actividades”, indicó.

Los cuestionamientos, en todo caso, pasan por estar en un escenario en que un condenado por corrupción brinda asesoría a una campaña electoral. “Eso significa que hay un interés en en politizar su caso y llevarlo a un escenario que no es. El escenario el que encuentra es el que corresponde: es el escenario de un sentenciado por corrupción de funcionarios, no de un perseguido político”, remarcó.

Tello consideró que es mucho más cuestionable la situación de Vladimir Cerrón, quien protagoniza una campaña presidencial desde la clandestinidad, sin que el gobierno logre ubicarlo desde fines del 2023. “El señor coordina y la gente que coordina con él es gente que está coludiéndose con él en el hecho de mantenerlo en la clandestinidad (...) Está más de 2 años y no ha habido interés en capturarlo. Y ahora, con la ayuda de sus correligionarios, está haciendo campaña política desde la clandestinidad”, advirtió.