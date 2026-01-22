Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Defensa de Martín Vizcarra afirma que sigue trabajando como jefe de campaña de Perú Primero pese a estar en prisión
El Poder Judicial evaluó este miércoles el pedido de Martín Vizcarra para ser liberado del penal de Barbadillo mientras se resuelve la apelación a su condena de 14 años de prisión por corrupción. El expresidente fue sentenciado en primera instancia el pasado 26 de noviembre y actualmente cumple esa orden en dicho establecimiento penitenciario.

