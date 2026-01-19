José Jerí: Fiscalía de la Nación investiga de manera preliminar al mandatario por reuniones con empresario chino

Escucha la noticia
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, por la reunión que sostuvo fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang.
Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que el delito por el que se indaga es presunto patrocinio ilegal.
Las indagaciones, precisaron, se iniciaron días después de la primera denuncia periodística que daba cuenta de la reunión en un chifa, el 26 de diciembre del 2025.
También señalaron que sumarán a los hechos el segundo encuentro con Yang y la reunión con el empresario chino Ji Wu Xiaodong, investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal 6 de enero del 2026.
Según explicaron las fuentes fiscales, lo que se está realizando es un pedido de información a todas las entidades comprometidas y otros actos urgentes, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida a favor de la expresidenta Dina Boluarte.
Por ello, una vez que recaben la información y citen a Jerí hasta en dos oportunidades -como máximo-, el caso deberá ser suspendido hasta que este concluya su mandato presidencial.
“Se abrió investigación, se están realizando las diligencias de tal forma que no se afecte la investidura presidencial”, señalaron las fuentes de El Comercio.
Las mismas fuentes confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción Provincial investiga al empresario chino Zhihua Yang.
Por ello, la información que recabe dicha instancia será remitida a la Fiscalía de la Nación, explicaron.
El Comercio solicitó a Palacio de Gobierno la versión de Jerí Oré respecto a estos hechos y la indagación de la Fiscalía de la Nación. Hasta el cierre de este informe, se espera de la respuesta.
Ricardo Caldas, abogado de José Jerí, prefirió no pronunciarse
Nota en desarrollo....