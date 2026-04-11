Horóscopo de HOY, sábado 11 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: gente importante elogiará su manera de avanzar con éxito en un proyecto. Amor: una actitud impulsiva podría causar confusión en alguien que quiere acercarse.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: intereses opuestos se pondrán de acuerdo para perjudicarle pero no lo lograrán. Amor: le presentarán a una persona que le impactará por su inusual encanto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus respuestas a las dificultades serán brillantes y todas las tareas se completarán. Amor: lo que no está dicho en la pareja anunciará problemas que no se deben ignorar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un error pasado por alto podría convertirse en un dolor de cabeza; atención. Amor: surgirán en la pareja señales de hastío o indiferencia pero se revertirán con afecto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien le ayudará a superar una traba que parece inamovible y las cosas fluirán. Amor: hacer cambios sin consultar a su pareja le traerá problemas a corto plazo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: cierto compromiso resultará muy útil para su negocio o proyecto. Amor: dejará todo de lado por una persona que le deslumbra por una afinidad emocional.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá la directiva que dice que no se tolerarán más errores; atención. Amor: salir con ánimo festivo disipará los roces y promoverá una reconciliación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien querrá quedarse con el crédito de una idea que no le corresponde. Amor: le reprocharán que ante una discusión perdida, muestra una actitud rencorosa.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el trabajo de un colega le parecerá inconsistente; exigirá más. Amor: le llegarán varias invitaciones, pero esperará aquella que más desea.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la actitud errónea de colegas afectará el avance de un proyecto. Amor: su ternura sorprenderá en la pareja y dará inicio a una etapa plena de calidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto funcionará porque tendrá directivas claras. Amor: se producirán malentendidos o silencios que indican que algo nuevo está por llegar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aportará matices inteligentes que favorecen el trabajo y pronto llegará el éxito. Amor: el amor a primera vista le parecerá imposible pero una persona le convencerá.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA Y RIGUROSA. SE IDENTIFICA CON LAS COSAS BIEN HECHAS, SIN FALLAS.