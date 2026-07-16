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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Alex WROBLEWSKI / Federico PARRA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista, Nicolás Maduro. (Alex WROBLEWSKI / Federico PARRA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) muestran que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro conspiró para manipular electrónicamente resultados electorales de 2017, mediante tecnología.

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