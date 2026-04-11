Sedapal informa que este domingo 12 de abril se realizará un corte programado de agua en distintas zonas de Lima. Estos trabajos se realizan por motivos de mantenimiento para mejorar la distribución del servicio y a su vez, la seguridad del abastecimiento. Conoce en las siguientes líneas los horarios, zonas y distritos que se verán afectados por la falta de servicio.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: ZONAS HORARIO APV Santa Elizabeth II

APV Santa Elizabeth I etapa

Urb. Semi Rústica Canto Grande

AF Santa Rosa de Fernando

Agru. Manos Unidas

Asoc. de Viv. Canadá

Asoc. de Viv. Josué

Agru. 27 de Mayo

Agru. Vista Alegre

Urb. Ex Country Club

A.H. Mártires del Periodismo

Agru. Casuarinas de Mártires

A.H. Cruz del Calvario

I.E. Toribio Luzuriaga 132

Asoc. Señor de la Esperanza

Agru. Hijos del Sol

Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac

AF Nevado Star

A.H. Villa Nazareth

Agru. Casuarinas de Mártires

Agru. Mártires del Periodismo

Agrup. Garcia Calvary Chapel 9:00 a.m. a 11:55 p.m.

LURIGANCHO: ZONAS HORARIO Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo



Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

SANTA ANITA: ZONAS HORARIO Coop. Viñas de San Francisco

Urb. Portada de Ceres

Coop. Benjamín Doig

Urb. Productores

Urb. El Asesor I y II

A. H. 29 de Enero 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

LA MOLINA: ZONAS HORARIO Conjunto Residencial La Alameda I

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

La entidad recuerda que el servicio se reconectará en cuanto se terminen los trabajos programados. Asimismo, la población puede comunicarse a través de la línea (01) 317-8000.