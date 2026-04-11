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Corte de agua en Lima: horario y zonas afectadas para este domingo 12 de abril | Foto: Sedapal/ Composición
Corte de agua en Lima: horario y zonas afectadas para este domingo 12 de abril | Foto: Sedapal/ Composición
Por Redacción EC

informa que este domingo 12 de abril se realizará un corte programado de agua en distintas zonas de . Estos trabajos se realizan por motivos de mantenimiento para mejorar la distribución del servicio y a su vez, la seguridad del abastecimiento. Conoce en las siguientes líneas los horarios, zonas y distritos que se verán afectados por la falta de servicio.

SAN JUAN DE LURIGANCHO: ZONASHORARIO
APV Santa Elizabeth II
APV Santa Elizabeth I etapa
Urb. Semi Rústica Canto Grande
AF Santa Rosa de Fernando
Agru. Manos Unidas
Asoc. de Viv. Canadá
Asoc. de Viv. Josué
Agru. 27 de Mayo
Agru. Vista Alegre
Urb. Ex Country Club
A.H. Mártires del Periodismo
Agru. Casuarinas de Mártires
A.H. Cruz del Calvario
I.E. Toribio Luzuriaga 132
Asoc. Señor de la Esperanza
Agru. Hijos del Sol
Agru. Asoc. de Vivienda Apurímac
AF Nevado Star
A.H. Villa Nazareth
Agru. Casuarinas de Mártires
Agru. Mártires del Periodismo
Agrup. Garcia Calvary Chapel		9:00 a.m. a 11:55 p.m.

LURIGANCHO: ZONASHORARIO
Urb. Santa Antonio de Carapongo 4ta etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo

Urb. Santa Antonio de Carapongo 1ra etapa: cuadrante APV Cruz de Mayo de Carapongo		1:00 p.m. a 11:50 p.m.

SANTA ANITA: ZONASHORARIO
Coop. Viñas de San Francisco
Urb. Portada de Ceres
Coop. Benjamín Doig
Urb. Productores
Urb. El Asesor I y II
A. H. 29 de Enero		1:00 p.m. a 11:50 p.m.

LA MOLINA: ZONASHORARIO
Conjunto Residencial La Alameda I
Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa MZ. P1, O1, D1, F1, G1, I1, H1, N1, M1, K1 y L1		1:00 p.m. a 11:50 p.m.

La entidad recuerda que el servicio se reconectará en cuanto se terminen los trabajos programados. Asimismo, la población puede comunicarse a través de la línea (01) 317-8000.

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