El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida la madrugada de este domingo 25 de enero en las inmediaciones del río Rímac. La víctima presentaba un disparo en la cabeza y se encontraba en una zona descampada, lo que generó alarma entre los vecinos del sector.
De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, una cámara de seguridad captó alrededor de las 3:20 de la mañana el ingreso de una mototaxi de color oscuro con detalles blancos. En las imágenes se observa que un hombre desciende del vehículo junto a la víctima, quien estaba amordazada.
Newsletter Buenos días
MIRA: Paraguay entregará a Perú a ‘El Monstruo’ el 28 de enero, informó Óscar Arriola
Segundos después aparece una tercera persona y, según las primeras hipótesis, en ese punto se habría consumado el crimen. Tras ello, los sujetos abandonaron el cuerpo sin reparos y huyeron rápidamente en la mototaxi con dirección a la Línea Amarilla.
El cadáver fue descubierto cerca de las 5 de la mañana por vecinos de la zona, quienes alertaron a la Policía Nacional y al Serenazgo. Minutos después, las autoridades llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue de Lima, donde se espera que sea identificado en las próximas horas. La Policía inició las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.
Contenido sugerido
Contenido GEC