Especialistas de la Dirección Zonal 8 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) participaron en una reunión de coordinación para definir medidas frente a la erosión de riberas y el incremento del caudal del río Ucayali, actualmente en Alerta Hidrológica Naranja.

La convocatoria se dio en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente, dispuesta mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y de respuesta frente a los riesgos asociados a las intensas lluvias en la región Loreto.

En ese contexto, se priorizó la evaluación del distrito de Padre Márquez, en la provincia de Ucayali, donde la erosión de las riberas ha generado daños en viviendas y afectado a los pobladores.

De igual forma, el director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, Marco Paredes Riveros, junto a los especialistas Francis Villacorta Rocha y Aníbal López Peña, expusieron el comportamiento del río Ucayali y los posibles escenarios ante el incremento de las lluvias, lo que permitió definir acciones preventivas y de respuesta inmediata por parte de las instituciones competentes.

También participaron integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil y del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes coordinaron medidas de acuerdo con sus funciones. Además, el alcalde de Padre Márquez, Percy Aguirre Olivera.