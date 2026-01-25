El Gobierno retomó el control de los establecimientos penitenciarios de Huacho y Huaral tras ejecutar una requisa total en ambos penales, operación encabezada por el presidente de la República, José Jerí, con el objetivo de desarticular redes criminales que operaban desde el interior de estos centros.

Durante las intervenciones, el mandatario informó que se logró incautar una importante cantidad de dinero en efectivo, droga, armas blancas y agendas que contenían nombres y números telefónicos presuntamente utilizados para actividades delictivas.



Según explicó, la requisa se desarrolló de manera exhaustiva, pabellón por pabellón y reo por reo, debido a que los penales constituyen uno de los principales focos de la criminalidad en el denominado “Norte Chico”, zona que registra elevados índices de delincuencia.

“Era fundamental venir al penal para limpiarlo 100 por ciento, estamos tomando control pleno del penal para limpiarlo completamente y con ello cortar las líneas de comunicación (de los internos)” , afirmó el jefe de Estado.

Jerí indicó además que los internos considerados de alta peligrosidad serán trasladados a establecimientos de máxima seguridad como Challapalca y otros penales donde cumplirán regímenes especiales.

En ese contexto, el presidente ratificó que el Instituto Nacional Penitenciario será reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir). “Estamos afinando los detalles, los procedimientos. Va a ser una transición que costará mucho, porque siempre hay resistencia al cambio, pero será importante por los resultados” , puntualizó.



Asimismo, sostuvo que el control total de los penales responde a una medida concreta basada en las estadísticas del balance realizado durante el estado de emergencia y las acciones implementadas contra la inseguridad ciudadana.

Previamente, el mandatario lideró una inspección técnica y operativa en la Región Policial Lima Norte, en la ciudad de Huacho, donde verificó el estado de la infraestructura policial para asegurar que los recursos del Estado sean utilizados con eficiencia y puestos al servicio de la población.

