En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento de la Autoridad Marítima Nacional, la Marina de Guerra del Perú realizó, por primera vez, el afirmado del Pabellón Nacional a bordo del B.A.P. “Río Huarmey” (PM-210) y el B.A.P. “Río Nepeña” (PM-211), incorporándolos oficialmente al servicio institucional para ejecutar labores de control y vigilancia de las actividades acuáticas en el dominio marítimo nacional.

La ceremonia se llevó a cabo el 22 de enero en el muelle antedique de la Base Naval del Callao y fue presidida por el presidente de la República, José Jerí Oré. El acto contó con la participación de autoridades civiles y militares, así como del Comandante General de la Marina, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y trabajadores de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú). Durante la actividad, el jefe de Estado entregó los pabellones nacionales a los comandantes de ambas unidades para su izado oficial.

Marina refuerza vigilancia marítima con la incorporación de dos nuevas patrulleras. (Foto: Marina de Guerra del Perú)

En su discurso, el Comandante General de la Marina destacó que las nuevas patrulleras tienen la capacidad de operar más allá de las 200 millas a lo largo del litoral peruano, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Precisó que estas unidades se suman a las patrulleras marítimas “Río Pativilca”, “Río Cañete”, “Río Piura”, “Río Quilca”, “Río Tumbes” y “Río Locumba”, entregadas por SIMA Perú entre los años 2015 y 2022.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal del SIMA – Centro de Operaciones Chimbote, y señaló: “Estos buques son una muestra más de la gran capacidad de construcción del SIMA, fruto del talento y compromiso de sus operarios, artesanos del acero. De esta forma, la Marina se mantiene firme en la ejecución de la política de reforma industrial por medio del fortalecimiento del desarrollo de la industria naval, apostando por el talento peruano ”.

La construcción de estas patrulleras marítimas forma parte del proyecto de inversión pública “Recuperación de las capacidades para realizar operaciones guardacostas de superficie en el dominio marítimo nacional y operaciones de búsqueda y rescate en el área SAR”, el cual evidencia el fortalecimiento de la industria naval nacional, la transferencia tecnológica, la generación de alianzas estratégicas y el cumplimiento de estándares de calidad con certificación internacional.

SIMA Perú entrega patrulleras “Río Huarmey” y “Río Nepeña” a la Marina de Guerra. (Foto: Marina de Guerra del Perú)

En el ámbito socioeconómico, la edificación de las unidades contribuyó a la reactivación económica del país, al fortalecer a las pequeñas y medianas empresas nacionales y generar empleo, principalmente en la región Áncash, aportando al desarrollo económico y social del Perú.

Las patrulleras marítimas cuentan con una eslora de 55,3 metros, manga de 8,5 metros y calado de 2,3 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 23 nudos y poseen una autonomía de 3.000 millas náuticas. Su desplazamiento es de entre 450 y 500 toneladas, con una dotación de 25 tripulantes y 14 efectivos del grupo de abordaje. Están equipadas con un cañón automático de 30 mm con visión nocturna y medición láser, dos ametralladoras de 12,7 mm y dos botes tipo RIB de alta velocidad para operaciones de interdicción marítima.

