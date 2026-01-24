La temporada de verano invita a miles de familias a disfrutar del sol en playas y piscinas; sin embargo, en esta época del año también incrementa el riesgo de emergencias médicas si no se adoptan medidas de prevención. En esa línea, EsSalud exhorta a la población a actuar con responsabilidad y, por ello, comparte recomendaciones esenciales para evitar accidentes.

El médico emergencista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Manuel Benavente, advierte que en los servicios de emergencia se atienden constantemente casos relacionados con descuidos durante actividades recreativas. Entre los más comunes figuran los ahogamientos, lesiones por caídas en piscinas, picaduras de medusas o malaguas y quemaduras por exposición prolongada al sol, muchas veces prevenibles con acciones simples.

Ahogamientos en el mar

Respecto al ingreso al mar, el especialista recomienda evaluar previamente si la persona sabe nadar y se encuentra en buenas condiciones físicas. Quienes no tienen experiencia deben evitar zonas profundas, mientras que los rescates solo deben ser realizados por personal capacitado. En caso de retirar a alguien del agua, es fundamental verificar si respira y está consciente, llamar de inmediato a emergencias y aplicar maniobras de reanimación solo si se cuenta con el conocimiento adecuado.

Caídas en piscinas

En piscinas, el riesgo se incrementa especialmente en niños. Las caídas en los bordes pueden ocasionar traumatismos severos y, en menores que no saben nadar, derivar en ahogamientos. Ante una caída con posible lesión, se recomienda no mover a la persona y solicitar ayuda médica urgente si hay pérdida de conciencia.

Personal de EsSalud auxilia a una menor tras una emergencia en una piscina, durante una jornada de prevención en verano. Foto: EsSalud

Picaduras de medusa

Durante el verano también aumentan las picaduras de medusas. EsSalud precisa que los restos deben retirarse únicamente con agua de mar y que no deben aplicarse sustancias como orina, cremas, aceites o bloqueador solar, ya que agravan la lesión. Si el dolor persiste, se puede aplicar agua caliente y acudir a un centro de salud si la reacción es severa.

Quemaduras y calambres

El uso correcto del bloqueador solar —reaplicado cada hora— es clave para prevenir quemaduras. En caso de lesiones leves, se aconseja usar compresas frías y evitar remedios caseros; mientras que la presencia de ampollas o dolor intenso requiere atención médica. En tanto, los calambres en el agua, asociados al consumo de alcohol, comidas recientes o cambios bruscos de temperatura, pueden prevenirse manteniendo la calma, flotando y pidiendo ayuda.

Finalmente, EsSalud recomienda llevar un botiquín básico al acudir a playas o piscinas, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que utilizan inhaladores, y recuerda que la prevención es la mejor aliada para disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud.