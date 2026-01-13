Tras la llegada del verano en el Perú, muchas familias peruanas han optado por acudir a los principales balnearios de la costa, con el objetivo de alejarse de la rutina diaria. De hecho, una de las principales vías de acceso a las playas es la Panamericana Sur, por donde circulan a diario miles de camiones, cisternas y vehículos particulares. En ese contexto, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y como parte de la iniciativa del Plan Verano 2026, se habilitó una importante herramienta digital que permite a la ciudadanía monitorear en vivo el tránsito vehicular en una de las principales arterias viales de la capital. Esta medida, sin duda, beneficiará a muchos usuarios que durante la temporada de calor obtendrán información al instante a fin de evitar algún inconveniente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO OBSERVAR EN VIVO EL ESTADO DEL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA PANAMERICANA SUR?

En el marco del Plan Verano 2026, la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), puso a disposición de la ciudadanía una importante herramienta digital exclusivamente para los conductores y ciudadanos, que permite observar en tiempo real el estado del tránsito vehicular en la Panamericana Sur, vía que es utilizada en esta temporada por los bañistas y turistas. Esto permitirá que las personas tomen mejores decisiones previo a iniciar con algún viaje o desplazamiento hacia otra zona.

De esta manera, la comuna limeña habilitó su canal oficial de YouTube (LINK), al que se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, para observar, a través de cámaras de seguridad desde el Centro de Control de Villa, el tráfico en diversos puntos de la vía, desde el sector de Atocongo hasta la playa Santa María. Asimismo, el municipio, junto a la empresa de telefonía Claro, está emitiendo de manera masiva dicho enlace a través de mensajes de texto para facilitar a la población a acceder a la transmisión, según la plataforma del Estado.

¿CUÁNDO INICIA EL OTOÑO EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país se estima que finalice el próximo 20 de marzo de 2026 para dar paso a la estación del otoño, que iniciaría ese mismo día y que traería un clima mucho más fresco. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las posibles fechas de las siguientes temporadas en el Perú: