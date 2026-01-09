EsSalud sigue reforzando sus servicios para asegurar una atención integral a sus asegurados. Sus prestaciones abarcan atención médica, apoyo económico y diversos beneficios sociales, diseñados para brindar protección y respaldo no solo al afiliado, sino también a su núcleo familiar. A continuación, te contamos todos los detalles.

Desde 2025, EsSalud amplió su cobertura familiar permitiendo que los hijos mayores de 18 años se incorporen al seguro, siempre que cumplan un requisito determinado. Esta medida tiene como objetivo garantizar que todos los integrantes de la familia puedan acceder a atención médica completa ante cualquier emergencia o enfermedad.

EsSalud: paso a paso para asegurar a tu hijo mayor de 18 años y que tenga cobertura médica

Aquí te explicamos en qué consiste esta nueva disposición y los pasos para poder beneficiarte de ella.

Según EsSalud, los afiliados pueden añadir a sus hijos mayores de 18 años al seguro familiar si estos presentan una incapacidad total y permanente que les impida realizar cualquier actividad laboral. Para acreditar esta condición, es necesario contar con un certificado oficial de discapacidad emitido por la institución.

Con la incapacidad debidamente validada, los jóvenes podrán acceder a una cobertura médica completa, que incluye desde consultas y tratamientos especializados hasta programas de rehabilitación y seguimiento continuo de su salud.

Te mostramos cómo afiliar a tus hijos mayores de edad al seguro social paso a paso:

El primer paso consiste en entregar los documentos necesarios al empleador, quien se encargará de gestionar la afiliación de su hijo o hija con discapacidad. Una vez que la documentación sea enviada a las autoridades correspondientes, la inscripción se realizará de manera automática.

Cabe destacar que los beneficiarios podrán comenzar a utilizar el Seguro Regular después de completar tres meses de aportes.

La incorporación de hijos mayores de 18 años al seguro médico de EsSalud varía según el régimen al que esté afiliado el titular. En el caso de quienes cuentan con el seguro potestativo (+Salud), se requiere la entrega de la siguiente documentación:

-Copia del acta o partida de nacimiento.

-Declaración jurada que señale que cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Asimismo, los asegurados bajo el régimen regular (+Seguro) de EsSalud deben completar un requisito específico: presentar el Formulario N°1010 para poder incorporar a sus hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura médica.

-Formulario N°1010 (clic aquí), llenado y firmado por el titular del seguro y/o padre o madre del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado.

-Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.

-Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.

-Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Cómo saber en qué centro de EsSalud debo atenderme

EsSalud dispone de numerosos hospitales a nivel nacional para brindar atención a sus asegurados frente a accidentes, enfermedades y otros problemas de salud. Para facilitar el acceso a esta información, la institución ha lanzado la plataforma digital “Dónde me atiendo”, que permite a los usuarios conocer el centro de salud asignado y otros detalles importantes.

Sigue estos pasos para utilizar el servicio

Ingresa a la plataforma “Dónde me atiendo” de EsSalud a través de este [LINK].

Selecciona el tipo de documento con el que validarás tu identidad (por ejemplo, DNI).

Si eres extranjero, ingresa tu Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o Carné de Extranjería.

Escribe el número correspondiente a tu documento.

En caso de haber elegido DNI, ingresa también el dígito verificador y tu fecha de nacimiento.

Finalmente, haz clic en “Consultar” para verificar cuál es tu centro de atención asignado en el portal oficial de EsSalud.