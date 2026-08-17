El gremio de transportistas formales COTRAP-APOIP solicitó al Gobierno corregir los problemas registrados durante el anterior subsidio al combustible y garantizar que el nuevo mecanismo incluya a todos los transportistas formales que utilizan diésel.

El pedido se produce luego de que la Presidencia de la República anunciara la continuidad del subsidio por tres meses. El gremio señaló que, hasta el momento, no se ha desarrollado un proceso de diálogo con los representantes del transporte para definir las condiciones de aplicación del beneficio.

Transportistas solicitan ampliar y simplificar el subsidio al combustible anunciado por el Gobierno. (Foto: Andina)

COTRAP-APOIP sostuvo que el subsidio anterior, vigente entre el 29 de mayo y el 29 de julio, presentó dificultades para los transportistas debido al mecanismo establecido para solicitar la devolución del beneficio. Según indicó, cientos de empresas y conductores tuvieron problemas para completar el procedimiento.

El gremio también cuestionó la limitación en el número de galones reconocidos por unidad y señaló que esta medida no fue discutida previamente con los representantes del sector. Asimismo, indicó que la partida presupuestal de S/35 millones debía atender a más de 80 mil empresas de transporte de diferentes ámbitos del país.

Ante ello, COTRAP-APOIP pidió que el nuevo subsidio tenga un mecanismo directo y sencillo, además de eliminar las restricciones de galonaje que no hayan sido previamente consensuadas con el sector.

Reclamo por empresas concesionarias de Piura

El gremio también solicitó corregir la situación de empresas concesionarias de transporte público de Piura que, según denunciaron, fueron excluidas del subsidio anterior pese a operar aproximadamente 350 unidades que utilizan diésel.

COTRAP-APOIP advirtió que el mecanismo aplicado entre mayo y julio fue burocrático y generó dificultades para que empresas y conductores accedieran al beneficio. (Foto: Andina)

De acuerdo con COTRAP-APOIP, estas empresas movilizan diariamente a más de 130 mil pasajeros y cuentan con concesiones obtenidas formalmente. El gremio señaló que su exclusión estaría relacionada con la matriz energética considerada para acceder al beneficio.

Las empresas de Piura, sin embargo, han señalado que sus unidades utilizan diésel y que, por ello, afrontan el impacto del incremento del precio de dicho combustible. COTRAP-APOIP pidió que no se excluya a los transportistas formales por la modalidad mediante la cual obtuvieron sus concesiones.

El gremio solicitó al Gobierno garantizar la inclusión de los transportistas formales que utilizan diésel, revisar y simplificar el mecanismo de devolución, asegurar una partida presupuestal suficiente y convocar a los representantes del sector antes de implementar el nuevo subsidio.

Asimismo, pidió que las aproximadamente 350 unidades de las empresas concesionarias de Piura que utilizan diésel sean consideradas en el beneficio.