Transportistas formales piden corregir fallas del subsidio al combustible antes de su implementación. (Foto: Andina)
Transportistas formales piden corregir fallas del subsidio al combustible antes de su implementación. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El gremio de transportistas formales COTRAP-APOIP solicitó al Gobierno corregir los problemas registrados durante el anterior subsidio al combustible y garantizar que el nuevo mecanismo incluya a todos los transportistas formales que utilizan diésel.

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