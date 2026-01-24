Chofer resulta herido tras ataque armado dentro de colectivo informal. (Foto: X/@RogerAderly)
Chofer resulta herido tras ataque armado dentro de colectivo informal. (Foto: X/@RogerAderly)
Redacción EC
Redacción EC

La violencia contra el continúa en Lima. Un conductor de un miniván que brindaba servicio de colectivo informal resultó herido de bala luego de ser atacado por un sicario que se infiltró como pasajero, en el distrito de .

LEE: Metropolitano llegará hasta Ancón para nueva ruta playera

El atentado se produjo cuando la unidad circulaba a la altura del paradero San Pedro, en una vía auxiliar de la Panamericana Norte. De acuerdo con testigos, el delincuente se acercó hasta el asiento del conductor y, sin mediar palabra, disparó en dos ocasiones dentro del vehículo.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Tras el ataque, el sicario descendió rápidamente del miniván y huyó a pie hasta abordar una motocicleta donde lo esperaba un cómplice, con quien se dio a la fuga. Uno de los proyectiles impactó en la estructura metálica de la unidad, mientras que el segundo alcanzó al conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

El propietario del vehículo descartó haber recibido amenazas por parte de bandas de y señaló que el conductor herido, de nacionalidad venezolana, llevaba apenas una semana trabajando en la unidad.

No obstante, personas cercanas al chofer indicaron que el ataque podría estar relacionado con el , ya que conductores que operan en esa ruta informal habrían sido víctimas de extorsión en ocasiones anteriores.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el caso.

MÁS: Más de 4 mil policías garantizarán la seguridad durante la Noche Blanquiazul y Noche Crema

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC