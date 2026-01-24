La violencia contra el transporte público continúa en Lima. Un conductor de un miniván que brindaba servicio de colectivo informal resultó herido de bala luego de ser atacado por un sicario que se infiltró como pasajero, en el distrito de Puente Piedra.

El atentado se produjo cuando la unidad circulaba a la altura del paradero San Pedro, en una vía auxiliar de la Panamericana Norte. De acuerdo con testigos, el delincuente se acercó hasta el asiento del conductor y, sin mediar palabra, disparó en dos ocasiones dentro del vehículo.

Tras el ataque, el sicario descendió rápidamente del miniván y huyó a pie hasta abordar una motocicleta donde lo esperaba un cómplice, con quien se dio a la fuga. Uno de los proyectiles impactó en la estructura metálica de la unidad, mientras que el segundo alcanzó al conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

El propietario del vehículo descartó haber recibido amenazas por parte de bandas de extorsionadores y señaló que el conductor herido, de nacionalidad venezolana, llevaba apenas una semana trabajando en la unidad.

No obstante, personas cercanas al chofer indicaron que el ataque podría estar relacionado con el cobro de cupos, ya que conductores que operan en esa ruta informal habrían sido víctimas de extorsión en ocasiones anteriores.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer el caso.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

