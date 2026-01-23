Imágenes de la comuna muestran dos viviendas de esteras. Foto: Municipalidad de Surco
  • Imágenes de la comuna muestran dos viviendas de esteras. Foto: Municipalidad de Surco
  • La Municipalidad de Surco ha pedido a la MML les delegue la facultad de intervención. Foto: Municipalidad de Surco
  • También se han visto autos en el terreno. Foto: Municipalidad de Surco
  • Una casa prefabricada dentro del terreno de forma ilegal. Foto: Municipalidad de Surco
  • Hasta el momento la MML no se ha pronunciado. Foto: Municipalidad de Surco
  • El Cerro Centinela es una elevación geográfica situada en el límite entre los distritos de Santiago de Surco y La Molina. Foto: Municipalidad de Surco
Redacción EC
A través de un comunicado, la alertó de invasiones ilegales en las faldas del , dentro del distrito, donde existe un terreno de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declarado como Área de Protección y Tratamiento Paisajista.

La comuna informó que estas irrupciones ponen en riesgo la seguridad y el orden urbano. Además, precisó que, desde noviembre del año pasado, Surco ha solicitado reiteradamente “la intervención de la MML que nos delegue esa facultad; sin embargo, no hemos recibido respuesta ni coordinación efectiva”.

Carlos Salas Abusada

En esa línea, la Municipalidad de Santiago de Surco responsabiliza a la Municipalidad Metropolitana de Lima por “la continuidad de estas ocupaciones y las consecuencias derivadas de su inacción”.

En agosto de 2025, la Municipalidad de Santiago de Surco dispuso el retiro de paneles publicitarios instalados en la avenida Raúl Ferrero, en la zona alta del cerro Centinela, por representar un riesgo alto para las personas que transitan a diario por esta vía.

Entre las deficiencias detectadas se señala que los paneles publicitarios carecen de mantenimiento reciente, presentan signos de oxidación y cuentan con uniones que no cumplen con las soldaduras exigidas por la normativa para desarrollar su capacidad plástica en flexión.

