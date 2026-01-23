A través de un comunicado, la Municipalidad de Santiago de Surco alertó de invasiones ilegales en las faldas del cerro Centinela, dentro del distrito, donde existe un terreno de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declarado como Área de Protección y Tratamiento Paisajista.

La comuna informó que estas irrupciones ponen en riesgo la seguridad y el orden urbano. Además, precisó que, desde noviembre del año pasado, Surco ha solicitado reiteradamente “la intervención de la MML que nos delegue esa facultad; sin embargo, no hemos recibido respuesta ni coordinación efectiva”.

En esa línea, la Municipalidad de Santiago de Surco responsabiliza a la Municipalidad Metropolitana de Lima por “la continuidad de estas ocupaciones y las consecuencias derivadas de su inacción”.

En agosto de 2025, la Municipalidad de Santiago de Surco dispuso el retiro de paneles publicitarios instalados en la avenida Raúl Ferrero, en la zona alta del cerro Centinela, por representar un riesgo alto para las personas que transitan a diario por esta vía.

Entre las deficiencias detectadas se señala que los paneles publicitarios carecen de mantenimiento reciente, presentan signos de oxidación y cuentan con uniones que no cumplen con las soldaduras exigidas por la normativa para desarrollar su capacidad plástica en flexión.