Cinco personas fueron capturadas tras un intento de asalto registrado la tarde de este jueves 22 en una agencia del Banco de la Nación ubicada dentro del centro comercial Minka, en la avenida Argentina, en el Callao.

El hecho se produjo aproximadamente a las 2:00 p. m., cuando la Central de Emergencias recibió una alerta telefónica de un contribuyente que informó sobre el incidente. De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se ejecutó el Plan Cerco.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En el operativo participaron Unidades Móviles, el grupo Halcones de la Zona 01, así como las UM N.° 16, 29 y Juliet Alfa de la Zona 02, además de patrullas de la Central 105 Callao. En paralelo, el incidente fue monitoreado a través de cámaras de videovigilancia cercanas y se procedió al retiro de las personas que realizaban trámites en la entidad bancaria.

Tras el incidente, personal de Serenazgo informó sobre la captura de los implicados en la puerta dos del centro comercial. Los detenidos fueron identificados como Carlos Tadei Pinches Rojas (18), José Junior Fernández Falla (43), Marlon Rodrigo Chiroque Inga (36), y dos ciudadanos venezolanos: Douglas Ramírez Moreno (25) y José Miguel Santillán Mogollón.

Asimismo, se reportaron dos personas heridas por impacto de bala. Una de ellas fue identificada como Jancarlos Jassit Acosta Martínez, trabajador del DIRIN, quien presentó una fractura del dedo medio de la mano derecha y fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. El otro herido es un vigilante del Banco de la Nación, cuyo estado de salud se encuentra en evaluación.

Finalmente, se registró una aglomeración de personas en los exteriores del centro comercial, ya que varios ciudadanos intentaban ingresar; sin embargo, las puertas fueron cerradas mientras continúan las investigaciones correspondientes.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO