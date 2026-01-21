El Gremio TU-Transportes Unidos pidió al Ejecutivo la modificación de la norma que establece la prohibición de que dos personas circulen a bordo de una motocicleta en Lima Metropolitana y el Callao, zonas declaradas en estado de emergencia.

El gremio solicita a los distintos sectores del Estado su atención de manera inmediata a la implementación del Reglamento de la Ley 32490 y la modificación del Código de Transito, que establece los parámetros en la conducción de motos (prohibición de dos ocupantes) con lo cual la PNP podrá efectivizar los operativos de control.

Así, Transporte Unidos exhortó a las autoridades a tomar decisiones y acciones sensatas que velen por la estabilidad política del país, la seguridad y el desarrollo de todos los peruanos.

“Ante la situación creciente de inseguridad y la nueva ola de atentados que aqueja al sector transporte urbano y a diversos sectores económicos del país , resulta de imperiosa necesidad el trabajo conjunto de todos los poderes del Estado desde la Presidencia de la Republica , Los Ministros de Estados , la Policía Nacional; el Congreso de la Republica , el Poder Judicial y Ministerio Publico en aras de hacer frente de manera efectiva y firme la lucha contra la extorsión y sicariato en salvaguarda de nuestros conductores y publico usuario”, indicó el gremio.

Congreso aprueba regulación del uso de motocicletas durante los estados de emergencia: estas son las sanciones que aplican según dictamen aprobado. (Fuente: El Peruano)

“Como Transportes Unidos- TU, Somos conscientes que será una pelea dura de ganar por parte del gobierno y que lo avanzado es aún insuficiente, pero creemos que no se debe perder lo avanzado y empezar de cero nuevamente sería un retroceso, por el contrario, exigimos que las autoridades prioricen sus acciones y fortalezcan las estrategias y políticas de estado en favor de la seguridad ciudadana y un transporte seguro y eficiente”, añadió.

Vale recordar que esta nueva normativa determina que serán multados los conductores que trasladen a dos personas en una moto. De acuerdo con el decreto, la primera infracción será sancionada con una multa de S/660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026, además de la suma de 50 puntos en la licencia de conducir. En caso de reincidencia, la sanción se incrementa a S/1.320, con 60 puntos acumulados y sin derecho a descuentos por pronto pago.