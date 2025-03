Dejó su pueblo en el Valle del Mantaro para intentar suerte con el negocio de los lácteos y embutidos en Lima. Hoy, Carlos Guevara es dueño de la flota de transporte más reconocida de la industria alimenticia.

“No hay una sola empresa del sector ‘retail’ que no trabaje con nosotros”, apunta el emprendedor que empezó con una pequeña tienda en la Av. Caquetá y ahora patenta mejoras tecnológicas para sus camiones de forma autodidacta. “Si no tienes visión, no tienes nada”, señala el empresario reconocido como Líder Empresarial del Cambio (LEC).

— ¿Cómo se originó Transportes Carley?

Yo llegué a Lima como comerciante. Allí destaqué mucho, pero llegó un punto donde mis proveedores de productos terminados ya no traían (su mercancía) a mi centro de ventas, y es por eso que me vi obligado a ir a sus propias empresas para poder comprarles. Ahí es donde empiezo con los camiones.

— ¿La empresa nació por esta necesidad logística?

Sí, y llegó un tiempo en el que mis proveedores me preguntaron qué hacía con mis unidades. ‘Si quieren se las alquilo’, les dije. Entonces las alquilé y yo seguí con el comercio expandiéndome bien.

— ¿Qué tipo de comercio manejaba entonces?

Lácteos, embutidos y conservas, en la Avenida Caquetá. Yo vengo de Matahuasi, que es un pueblito muy hermoso en el Valle del Mantaro de donde salgo para hacer negocios con los lácteos. Entonces, me dediqué a la venta mayorista en Caquetá y tuve bastante éxito porque comencé a aplicar una estrategia de ventas que no utilizaban los otros comerciantes de la zona.

— ¿Cuál fue la estrategia que aplicó?

Ninguna tienda hacía un esquema de cálculo para las ventas, pero yo sabía que tenía que hacer algo para saber cuánto es lo que iba a ganar diariamente. Entonces, me puse a examinar los costos de las facturas, empecé a marginar y vi que todos los precios se iban achicando. Así, comencé a tener mucha más clientela y a crecer.

El distrito de Matahuasi es una zona ganadera del valle del Mantaro donde se consume mucha leche y derivados lácteos. (Foto: Gonzalo Vargas)

— ¿Llegó a ser muy exitoso con los lácteos y embutidos?

Sí. Y como ya sabía lo que iba a ganar, me tracé como prioridad el adquirir una casa o departamento, porque yo vivía en una casa alquilada con mis hijos. Luego esa casa se convirtió en un almacén, y empecé a convivir con el producto.

— ¿Cuándo fue que bautizaron a la empresa con el nombre de Carley?

Fue cuando yo quise hacer mi propio yogurt y empecé a trabajar como un ingeniero de mi pueblo para sacar un producto ‘light’, pero no teníamos un nombre para ponerle. Entonces empezamos a barajar nombres como Silueta-light y Car-light, y fue así que llegamos a ponerle Yogurt Carley.

— ¿La marca Carley se inicia con la venta de yogurt?

Esa era la idea. Al final no sacamos el yogurt, pero si un queso. Y así nació Comercializadora Carley, que reemplazó a Comercializadora Guevara. Allí entendimos que el nuevo nombre que habíamos puesto era muy poderoso, pequeño pero fácil de recordar y con un acento gringo. Y así quedó. Con el tiempo se transformó en Transportes Carley.

“Allí entendimos que el nuevo nombre que habíamos puesto era muy poderoso, pequeño pero fácil de recordar y con un acento gringo”

Carlos Guevara

— ¿Pasaron de los lácteos al transporte por una necesidad logística interna?

Sí. Trabajábamos día y noche. Nos levantábamos a las 5 de la mañana y regresamos a las 10 o 11 de la noche, y a veces encontraba a mis hijos durmiendo y los dejaba descansar. Recién estábamos iniciando, pero aprovechamos la oportunidad. Entonces empecé a alquilar mis carros a Milkito.

— El primer cliente de Transportes Carley fue Milkito. ¿Es así?

Sí. Y con lo que obteníamos de las ganancias empezamos a buscar más carros. Milkito se llevó seis o siete, pero había otras 30 empresas que nos proveían productos, como La Segoviana, San Fernando, Otto Kunz, Braedt, Cerdeña, Yoley y Gloria. A todas les ofrecí mis camiones, y así empecé a alquilarlos aquí y allá. Al final teníamos 17 camiones y empezamos a despegar.

— ¿Ese fue el despegue de Transportes Carley?

Así fue mi crecimiento en el transporte. Pero, llegó un momento en el que mis unidades no solo entregaban productos a las tiendas mayoristas, sino que también iban a entregar a los supermercados, que en ese tiempo eran solo dos: Santa Isabel y Metro. Y en eso, nos encontramos con Plaza Vea. Y allí viene la creación de Corporación de Transportes Carley.

Grupo Carley trabaja con todas las empresas de alimentos y del sector retail en el Perú. (Foto: Carley)

— ¿Fue en ese momento que pasaron a convertirse en una corporación?

Sí, porque leí que una corporación abarca muchas empresas grandes. Lo llamé así porque sentía que íbamos a ser más grandes y poderosos.

— Pero ahora la empresa se llama Grupo Carley. ¿Significa eso que han crecido aún más?

Sí. Hemos ido creciendo.

— ¿Qué empresas manejan ahora? ¿Siguen teniendo el negocio de embutidos?

Sí. Seguimos teniendo las mismas tiendas. Y las que antes alquilamos las hemos comprado ahora. Ya son nuestras.

— ¿Entonces, tienen embutidos y transportes? ¿O algo más?

En la medida que fuimos creciendo fuimos sumando, también, muchos proveedores de cámaras frigoríficas y de carrocerías. Pero para mí era un dolor de cabeza estar llevando los carros a las diferentes carrocerías que estaban regadas por Puente Piedra y la Carretera Central. Entonces me propuse hacer mi propia maestranza, porque estaba creciendo de manera desordenada y no tenía un control. Empezamos con una maestranza en Caquetá, pero me quedó muy chica y empezamos a buscar, y así fue como llegamos a Santa Clara, donde pusimos todo en un solo lugar.

— ¿Con cuántas empresas trabaja el Grupo Carley hoy?

Carley ha crecido con todas las empresas del sector ‘retail’. No hay una sola empresa ‘retail’ que no trabaje con nosotros. Y también trabajamos con productores como Gloria, Laive, Nestlé y Alicorp.

— ¿Trabajan con todas las empresas del sector alimentos?

Al 100%. Todas trabajan con nosotros.

Grupo Carley integra negocios de transporte de alimentos, frigoríficos. maestranza y una empresa de embutidos. (Foto: Grupo Carley)

PATENTES E INNOVACIÓN

— ¿Los camiones de Carley tienen el mismo formato?

Son de diferentes formatos. Y eso a raíz de que empezamos a hacer innovaciones. Así, yo iba a Plaza Vea o Maestro y les decía que el camión que me estaban solicitando no era eficiente para sus necesidades, pero que les ofrecía una solución: les proponía desarrollar un camión más eficiente, con mayor capacidad y volumen, y todo eso con una condición: que nosotros poníamos toda la ingeniería, pero a un mayor costo. Y añadiendo que, aun así, ellos iban a ganar.

— ¿Qué beneficios o ganancias les ofrecían?

Por ejemplo, les decía que, si su efectividad de carga era de 60%, con la tecnología que yo estaba visionando iban a llegar al 90%. Ahí es cuando yo empiezo a buscar nuevas tecnologías. He viajado por Estados Unidos y toda Europa buscando formatos novedosos. Y empecé a traer esa tecnología.

— ¿Y esa tecnología la adecuó usted al mercado peruano?

Había que adaptarla porque los tamaños son diferentes. Pero, por más que tomaba fotos y grababa (en video) la tecnología que encontraba, mis ingenieros se rascaban la cabeza tratando de replicarla y nada. Total, yo mismo empecé a hacer los dibujos y a estructurar cómo íbamos a hacerlo, y ellos me iban entendiendo.

— ¿Usted mismo realizó los diseños de los nuevos camiones?

Así es. Y no dormía porque todas las noches estaba viendo la manera de hacer mejor las cosas para que el cliente pueda mejorar su trabajo y aplanar sus costos. Y porque yo sabía que estaba generando, con esto, las barreras para que los competidores no puedan entrar.

— ¿Esa es una barrera muy alta?

No digo que sea imposible, pero sé que hemos cambiado mucho las cosas al inventar varias tecnologías. Allí fue cuando mostramos a las empresas lo que desarrollamos, y fue un boom.

— ¿Las empresas que trabajan con ustedes ya usan esta nueva tecnología?

Si. Con eso hacemos los servicios más eficientes. Hoy en día trabajamos al 100% con Tottus con este nuevo tipo de formato.

Grupo Carley ofrece camiones con tecnología adecuada a las necesidades de sus clientes. Posee dos patentes tecnológicas, y prepara una tercera. (Foto: Grupo Carley)

— ¿El lema de Carley: ‘Siempre soluciones’, tiene que ver con todo esto?

Así es. Nosotros hacemos un terno específico a la medida de nuestros clientes. Y lo hacemos lo más eficiente posible para que los dos ganemos. Yo soy de la idea que los dos debemos ganar. Y eso es lo que ocurre porque, en los números formales del año, hay un ahorro significativo para ellos.







— ¿Hay alguna empresa que compita fuertemente contra ustedes?

No. No hay ninguna. Nosotros hemos patentado nuestra tecnología, ‘made in Perú'. Ya tengo dos patentes y puedo sacar una tercera, pero todavía no lo hacemos porque no quiero matar mi última tecnología.

— ¿Tienen una meta a mediano o largo plazo para la empresa?

Nosotros hemos crecido en todo lo que es ‘retail’, pero ya estamos en otros nichos. Por ejemplo, estamos en el puerto de Chancay. Tampoco estábamos en minería, pero acabamos de homologar con Compañía de Minas Buenaventura. O sea, que ya estamos en casi todo.

— Para terminar: ¿qué recomendaría a las personas que quieren emprender un negocio? ¿Cuál es la clave de su éxito?

La clave del éxito es la innovación. Es ver más allá y ser visionario. Si no tienes visión no tienes nada. Yo no tengo la profesión de la ingeniería, pero he tenido la oportunidad de que las empresas me lleven a sus tiendas para que yo les recomiende cómo deben diseñar sus ambientes para el ingreso de los camiones. Yo sigo dando esas pautas, aún a ejecutivos de la competencia porque no me reservo nada.