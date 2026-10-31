Según simulaciones de Hágase Instituto, la pobreza monetaria podría subir de 25,7% en el 2025 a 26,9% en el 2026 y a 27,8% en el 2027, lo que significaría 757.000 personas más en situación de pobreza. Sería un retroceso respecto del 2025, cuando la pobreza cayó 1,9 puntos porcentuales y la inflación estuvo dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). Desde marzo, sin embargo, la inflación de Lima supera ese rango por el alza internacional de los combustibles, a lo que se suma un fenómeno de El Niño extraordinario.

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Merlín IA

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