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Resumen

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(Foto: EFE)
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Por David Tuesta Cárdenas

El Gobierno se aproxima a su primer trimestre. Sería absurdo exigir resultados sustantivos en poco tiempo. Pero la economía política sí concede especial importancia al inicio de una gestión: el ‘honeymoon period’, esa ventana en la que existe mayor capital político para revelar prioridades, iniciar reformas y asumir costos. No corresponde todavía preguntar cuánto cambió el país, pero sí hacia dónde vamos.