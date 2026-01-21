El Consejo de Ministros aprobó, hace una semana, el decreto legislativo que autoriza la revisión de equipos informáticos en casos de flagrancia delictiva vinculados a extorsión, sicariato y secuestro, así como de aquellos detectados al interior de establecimientos penitenciarios durante operativos inopinados.

Con esta disposición, que modifica el Código Procesal Penal, aprobado mediante decreto legislativo n.° 957, los agentes policiales podrán revisar la información contenida en los equipos informáticos hallados en posesión del intervenido, con autorización previa del Ministerio Público, cuando ello resulte indispensable para el esclarecimiento del hecho.

Cabe precisar que la norma establece que, al término del acto de investigación, el fiscal requiere al juez competente la correspondiente resolución confirmatoria.

“Esta medida permite preservar la inmediatez en la obtención de evidencia digital, un procedimiento que hasta ahora requería un tiempo considerable, y así evitar la pérdida de información relevante, fortaleciendo de este modo la investigación penal frente a delitos de especial gravedad”, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Además, con el propósito de reducir la ocurrencia de estos delitos contra las empresas de transporte públicoy de mercancías, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 009-2026-PCM, que establece disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley 32490 (que establece medidas para enfrentar dichos delitos en el sector).

Las medidas complementarias del decreto supremo aprobado este domingo se agrupan en cuatro niveles: prevención financiera, respuesta policial, protección a víctimas y recuperación económica.