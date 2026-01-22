La población de Lima Metropolitana y el Callao ha soportado en los últimos días temperaturas inusualmente altas para esta época del año, una señal de que la ciudad atraviesa un nuevo episodio de ola de calor diurno.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las estaciones de monitoreo vienen confirmando este comportamiento térmico, que ya se prolonga por varios días y se siente con mayor intensidad en zonas como Jesús María y La Molina.

La estación meteorológica ubicada en Jesús María reportó el miércoles 28.8 °C a las 12:00 p. m., mientras que, en La Molina la temperatura alcanzó 30.3 °C a la 1:00 p. m.

Dichos valores superaron el umbral de “día muy cálido”.

Aunque es verano, el Senamhi alerta que el incremento de temperatura diurna es inusual. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Con estos registros se marca el tercer día muy cálido consecutivo en ambas estaciones, una condición que configura una ola de calor diurna en Lima Metropolitana.

Este comportamiento térmico se encuentra asociado al ingreso de los vientos del norte, que favorecen el incremento de las temperaturas del aire.

Especialistas del Senamhi señalan que las olas de calor diurno se caracterizan por el incremento sostenido de las temperaturas diurnas, alcanzando o superando el percentil 90, categorizado como “día cálido” durante al menos tres días consecutivos. Este evento incrementa los riesgos para la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Lima registrará calor cercano a los 30 °C en verano, aunque dentro de rangos normales. (Foto: Andina)

El Senamhi ya había anunciado un aumento significativo de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana durante la semana del 19 al 25 de enero, con máximas que podrían llegar hasta 32 °C en los distritos de Lima este y Lima norte.

Esta situación responde a una disminución de la intensidad de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte, lo que favorecerá cielos con poca nubosidad y una mayor radiación solar en horas del mediodía y la tarde.