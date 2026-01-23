A través del Decreto Supremo N.º 011-2026-PCM, publicado hoy, viernes 23 de enero, el gobierno del presidente José Jerí hizo público la denominación del nombre oficial del Perú para el año 2026 como: “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”.
En tal sentido, la frase aprobada, se consigna en los documentos oficiales que se emitan en el país hasta el 31 de diciembre del presente.
La norma que establece el nombre del año, que también lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, que dispone el uso obligatorio de esta denominación en toda la documentación oficial de las entidades del Estado.
Asimismo, encomienda al Ministerio de Cultura (Mincul) la traducción de la frase a las lenguas indígenas u originarias, para su aplicación en las distintas regiones del país de acuerdo con el Mapa Etnolingüístico del Perú.
“Es prioritario promover un proceso de fortalecimiento de la democracia y del orden constitucional, que coadyuven a sensibilizar sobre la importancia de la democracia, la institucionalidad y su defensa, como medios para lograr el bienestar general; por lo que resulta necesario declarar el año 2026 como el “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, precisa el documento.
¿Por qué es importante el nombre del año?
La denominación anual cumple la función de marcar el rumbo que el país desea seguir, reflejando las metas centrales del periodo y expresando, al mismo tiempo, la visión y los compromisos del gobierno de turno.
Y ¿quiénes son los enccargados de asignar el nombre del año? en este caso son son el presidente de la República y el Consejo de Ministros.
Estos fueron los nombres oficiales de los últimos 10 años en Perú:
- 2016: Año de la consolidación del Mar de Grau.
- 2017: Año del buen servicio al ciudadano.
- 2018: Año del diálogo y la reconciliación nacional.
- 2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad.
- 2020: Año de la universalización de la salud.
- 2021: Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia.
- 2022: Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.
- 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo.
- 2024: Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
- 2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana
