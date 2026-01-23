La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó el primer recorrido piloto de una unidad alimentadora del Metropolitano hasta la playa Las Conchitas en Ancón.

Los vecinos aplaudieron emocionados el paso del bus por las avenidas locales, en un evento que sorprendió a la comunidad de la zona norte de Lima.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, había presentado el proyecto el 21 de enero ante vecinos de Ancón , reafirmando que “la llegada del Metropolitano se realizará los fines de semana y durante la temporada de verano a la playa Las Conchitas, gracias al esfuerzo del alcalde de implementar el paradero”.

Durante el recorrido técnico de la unidad de transporte se verificó paraderos y tiempos de la ruta.

LIMA, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2008 RECORRIDO POR LAS PLAYAS DEL NORTE. SANTA ROSA ,PLAYA CHICA,PLAYA GRANDE, ANCON, PLAYA LAS CONCHITAS, CHANCAY ENTRE OTROS. FOTO: JUAN PONCE/EL COMERCIO / JUAN PONCE

El alcalde de Ancón, Samuel Daza, indicó que el servicio iniciará con rutas regulares los fines de semana antes de fin de mes, con detalles sobre paraderos, costos y horarios a publicarse en los próximos días. La ATU dijo que el servicio playero operará con buses alimentadores a partir de febrero.

“Este servicio será beneficioso para los vecinos y visitantes que contarán con un transporte seguro y eficiente; luego del verano esperemos que se convierta en un servicio regular todos los días”, dijo el burgomaestre.

Esta medida de corto plazo forma parte del Plan de Movilidad Urbana (PMU), que incluye la extensión del Metropolitano y proyectos mayores como la Línea 7 del Metro, que recorrerá 28 kilómetros desde el Callao hasta Ancón, lo que beneficiará a 850 mil habitantes de Lima norte con una inversión total de 11 mil millones dólares.