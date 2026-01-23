La sensación térmica en los distritos de Lima Este alcanzó los 33 ° C, según informó el Senamhi | Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

El (Senamhi) informó este viernes que los distritos ubicados al este de Lima Metropolitana alcanzaron una sensación térmica próxima a los 33 ° C, conforme a los anuncios emitidos en las últimas horas.

A través de su cuenta de ‘X’, añadió que las estaciones ubicadas en Carabayllo y La Molina registraron una temperatura de 31° C a la 1 p.m.

El organismo explicó que esas condiciones están asociadas al ingreso de vientos del norte, “los cuales favorecen la disipación de la nubosidad y el incremento de las temperaturas diurnas”.

Nota en desarrollo.



