El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este viernes que los distritos ubicados al este de Lima Metropolitana alcanzaron una sensación térmica próxima a los 33 ° C, conforme a los anuncios emitidos en las últimas horas.

A través de su cuenta de ‘X’, añadió que las estaciones ubicadas en Carabayllo y La Molina registraron una temperatura de 31° C a la 1 p.m.

El organismo explicó que esas condiciones están asociadas al ingreso de vientos del norte, “los cuales favorecen la disipación de la nubosidad y el incremento de las temperaturas diurnas”.

