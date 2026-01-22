Lluvias en Perú en vivo | Minuto a minuto de la emergencia climática en distintas regiones del país
En Arequipa, la Municipalidad Distrital de Tomepampa, con apoyo de maquinaria pesada, terminó los trabajos de limpieza y mantenimiento en la carretera AR-105, tramo Tomepampa-San Juan-Alca, tras las fuertes lluvias del 20 de enero en el anexo Locrahuanca, provincia de La Unión.
Revisa en esta nota de El Comercio qué regiones del país son afectadas en la actualidad por las intensas lluvias que han provocado huaicos, desbordes y deslizamientos de tierra.
En Huancavelica, las lluvias intensas del 21 de enero en varias localidades del distrito de Lambras, provincia de Tayacaja, causaron daños a viviendas. El gobierno local coordina la entrega de ayuda humanitaria para las personas damnificadas y afectadas, y realiza la evaluación de daños.