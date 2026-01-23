El verano muestra su cara más intensa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta sobre el incremento sostenido de las temperaturas en Lima y todo el litoral peruano, con picos que superarán los 30 °C.

Este fenómeno, caracterizado por una fuerte radiación solar y noches inusualmente cálidas, se extenderá durante los próximos días, afectando la rutina de millones de ciudadanos que buscan alivio ante un verano que no da tregua. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL SENAMHI PARA ESTE FIN DE SEMANA?

El Senamhi informó que el incremento de la temperatura se mantendrá hasta el domingo 25 de enero en Lima Metropolitana y otras regiones de la franja costera. Durante el día predominará el cielo despejado o con escasa nubosidad, especialmente al mediodía y por la tarde, lo que favorecerá el aumento del calor.

En horas nocturnas y de madrugada, el ambiente continuará cálido, una situación poco habitual que intensifica la sensación térmica y reduce el alivio habitual de la noche.

¿QUÉ FACTORES ESTÁN GENERANDO ESTE CALOR TAN INTENSO?

La situación actual se debe principalmente a un debilitamiento de las corrientes de aire provenientes del sur, las cuales suelen refrescar la costa. En su lugar, se ha producido un ingreso de vientos del norte, lo que genera un ambiente mucho más cálido, según informa el diario La República.

¿EXISTE POSIBILIDAD DE LLUVIAS O VIENTOS FUERTES?

A pesar del calor predominante, el pronóstico indica que podrían ocurrir fenómenos mixtos durante el cierre del día. Es probable que se registre un incremento de la nubosidad al caer la tarde, lo que podría desencadenar precipitaciones ligeras e intermitentes, sobre todo en las zonas más alejadas del litoral peruano. Asimismo, se advierte sobre la posible aparición de ráfagas de viento al atardecer.

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN EN LIMA Y OTRAS REGIONES DE LA COSTA?

Los valores previstos varían según la ubicación geográfica. Según las proyecciones del Senamhi, se esperan los siguientes rangos:

Lima Oeste y Lima Centro: entre 27 °C y 30 °C.

Lima Este y Lima Norte: alrededor de 32 °C.

Piura y Tumbes: máximas que oscilarán entre 32 °C y 37 °C.

Lambayeque e Ica: registros de 30 °C a 36 °C.

La Libertad: temperaturas entre 28 °C y 31 °C.

Región Lima y Áncash: valores de 28 °C a 32 °C.

Costa sur: entre 25 °C y 30 °C.

Estas condiciones confirman un fin de semana marcado por el calor, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

(Foto: Andina)

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

