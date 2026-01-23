La Contraloría General de la República alertó que existe el riesgo de que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no pueda continuar distribuyendo gratuitamente agua potable con camiones cisterna en algunas zonas urbanas de 10 distritos de Lima Metropolitana, debido a que no han encontrado a una contratista que preste dicho servicio.

Como consecuencia de ello, un estimado de 941 asociaciones de vivienda que carecen de agua potable y que se encuentran en situación de pobreza o extrema pobreza en algunos sectores de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac no están recibiendo el servicio ni tienen garantizada la distribución bajo esa modalidad.

De acuerdo con el informe de control, el 31 de diciembre de 2025, Sedapal aprobó realizar un procedimiento de selección no competitivo (contratación directa) por causal de desabastecimiento por un monto estimado de S/ 42 millones 857 mil 100 para contratar a las empresas que se encarguen de distribuir el agua potable con camiones cisterna en 16 zonas de abastecimiento de Lima Metropolitana.

En dichos lugares la población carece de conexiones de agua potable, se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza y está ubicada dentro de la jurisdicción de las gerencias de servicios de la entidad.

El 6 de enero de 2026, los postores invitados presentaron ofertas válidas para cubrir el servicio en 10 de las 16 zonas de abastecimiento solicitadas, durante un plazo de 151 días. Al día siguiente, Sedapal otorgó la buena pro para brindar el servicio en los 10 sectores y declaró desierto el procedimiento en los demás porque no hubo ofertas formuladas.

Asimismo, el martes 13 de enero, cientos de pobladores de distintos distritos de la capital realizaron protestas solicitando que se restablezca la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna, la cual aseguran se ha interrumpido desde inicios de año.

La Contraloría ha comunicado al titular de Sedapal la situación identificada, a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la prestación del servicio público, las cuales deberán ser informadas y sustentadas en un plazo de 5 días hábiles ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad.